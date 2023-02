REGIONALI TOMBALI PER LEGA E FORZA ITALIA - LE FUTURE GIUNTE DI LAZIO E LOMBARDIA SARANNO PRATICAMENTE DEI “MONOCOLORI” DI FRATELLI D’ITALIA - SE ANDASSE SOTTO IL 6%, FORZA ITALIA POTREBBE RITROVARSI SOLO UN ASSESSORE AL PIRELLONE - IL CERCHIO MAGICO DI GIORGIA SUPPONE CHE BERLUSCONI RESTERA’ ACCUCCIATO MENTRE VEDE IL SUO PARTITO LIQUEFARSI: NE SONO COSI’ SICURI? - DOPO IL VOTO, GIORGIA MELONI POTREBBE PORTARE IL SUO PARTITO A CONGRESSO PER SEDARE LITI E DARE UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE INTERNA (VISTA ANCHE LA FAIDA A ROMA TRA RAMPELLI E LOLLOBRIGIDA)

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per "il Foglio"

Quota trenta. Giorgia Meloni non punta solo a vincere le regionali nel Lazio e in Lombardia. Se le urne domenica e lunedì le daranno ragione come crede, alla fine dalle giunte di Francesco Rocca e Attilio Fontana usciranno dei monocolori, o quasi, di Fratelli d’Italia. Il tutto a discapito degli alleati principali, Lega e Forza Italia, che rischiano di uscire con le ossa rotta.

Con tutte le ripercussioni del caso su Palazzo Chigi, forse. […] Ci sarà da ridere con le scelte degli assessorati, visti i rapporti di forza squilibrati. Nel Lazio i meloniani lasceranno le briciole agli altri, in Lombardia hanno già prenotato vicepresidente, Sanità e presidenza del consiglio regionale.

E oggi la premier vola a Milano. […] è tutta da vedere la resistenza di Salvini in quello che fu il suo feudo. […] Comunque vada esprimerà il presidente e continuerà a governare seppur da socio di minoranza. […] Discorso diverso e più delicato per Forza Italia: andare sotto il 6 per cento farebbe scattare al partito di Berlusconi solo un assessore. Il possibile declino forzista è un argomento che agita Arcore. […]

Nel Lazio, dove è in corso una guerra fratricida a Roma con tanto di commissariamento della federazione, si parla comunque di oltre venti consiglieri regionali di FdI destinati a elezione certa. Anche in Lombardia c’è un certo fermento interno. Da una parte Marco Osnato, dall’altra Carlo Fidanza e poi il deus ex machina meneghino Ignazio La Russa che fa tandem con Daniela Santanchè, ministra e coordinatrice regionale. […]

E le rivalità interne? […] La salita sul “carro della Nazione” c’è stata anche qui: a partire da Marco Bestetti, già responsabile dei giovani di Forza Italia e in lizza per il Pirellone con FdI. Ad altri, come all’ex sindaco di Monza Dario Allevi, è stato chiesto un sacrificio sempre per lo stesso motivo: non fagocitare troppo l’elettorato di FI.

[…] Meloni è convinta che alla fine non ci saranno ripercussioni sul governo dopo le regionali. Salvini si è già adeguato al ruolo di comprimario e Berlusconi, secondo i vertici di FdI, non ha alternative. […] Tuttavia la premier ha davanti a sé diverse sfide e la consapevolezza che il suo partito […] ha bisogno di una maggiore strutturazione. […] Ecco perché, passate le elezioni, nell’agenda di Giorgia è apparsa un’altra parola: congresso. […] forse già prima dell’estate. Sarà una modo per sedare liti e dare profondità al partito. […] ci sarà una sola candidata alla presidenza. Indovinate come si chiamerà?

