28 mar 2024 11:36

LE REGOLE PER I TEST PSICO ATTITUDINALI DEI MAGISTRATI LE SCRIVERÀ IL CSM (DI CUI MATTARELLA E’ PRESIDENTE). VIENE COSI’ ESTROMESSO IL MINISTRO NORDIO - IL TESTO FINALE È STATO MODIFICATO RISPETTO ALLA BOZZA ANCHE GRAZIE ALLA VIGILANZA DEL COLLE - COME DAGO DIXIT, MATTARELLA VUOLE FAR SENTIRE LA SUA PRESENZA AL GOVERNO IN OGNI CIRCOSTANZA POSSIBILE, IN VISTA DELLE EUROPEE - I MAGISTRATI LEGGONO LA RIFORMA DEL GOVERNO COME UN CEFFONE NEI LORO CONFRONTI E PREPARANO RICORSI PER INCOSTITUZIONALITÀ...