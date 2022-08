17 ago 2022 18:45

RENZI NON STA SERENO – VOLANO ANCORA STRACCI TRA MATTEUCCIO E LETTA. IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO AZZANNA ENRICHETTO: “OGNI MATTINA SI ALZA E DECIDE DI ATTACCARE ME. FORSE È RIMASTO NEL 2014, NOI SIAMO NEL 2022. LA DIFFERENZA TRA ME E LUI SAPETE INVECE QUALI SONO? NOI ERAVAMO PER IL GOVERNO DRAGHI E CON LA SVOLTA DI FIGLIUOLO, LUI VOLEVA RIMANERE CON CONTE E ARCURI…” - VIDEO