RENZI SVENTOLA IL SU-DARIO - PER TENTARE DI SPEZZARE L'ASSE CONTE-ZINGARETTI-FRANCESCHINI, NEI GIORNI DELLA LEOPOLDA MATTEUCCIO HA TIRATO FUORI L’ARGOMENTO QUIRINALE. PERCHÉ? AL NAZARENO FIUTANO IL TRAPPOLONE: “RENZI FA TRAPELARE CHE SE FRANCESCHINI MOLLA CONTE POI GLI FA FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O IL CAPO DELLO STATO. CON UN PARTITINO DEL 3%...”

Marco Antonellis per Dagospia

Dagospia lo aveva anticipato già da parecchi giorni: era pronto il "subgoverno" Renzi-Di Maio per logorare Conte e il Pd. Ora è sotto gli occhi di tutti. Ed in occasione della Leopolda si è raggiunto l'acme: "Voi siete il partito delle tasse" . "E allora voi siete il partito di Banca Etruria". Ma Renzi oltre che con Di Maio gioca di sponda anche con Salvini perché l'interesse con il Capitano leghista è comune, disfarsi di Giuseppe Conte: "Matteo 1 perché vuole le elezioni, Matteo 2 per togliere di mezzo il più pericoloso avversario per la sua corsa al centro".

Dal Nazareno, intanto, stamattina si fanno grosse risate: "Renzi è sempre lo stesso. È in difficoltà e prova a dividere l'asse Conte - Zingaretti - Franceschini facendo trapelare che se Dario molla Conte poi Renzi gli fa fare il Presidente del Consiglio oppure addirittura il Capo dello Stato... Con un partitino del 3%...Ancora stiamo ridendo...".

E non è un caso che ieri il leader di Italia Viva abbia parlato esplicitamente di Quirinale: "Questa legislatura proponga una maggioranza europeista e antisovranista per l'elezione del nuovo capo dello Stato". Ma per i vertici del PD "Renzi non capisce che, visto quello che ha fatto nella sua vita politica, nessuno più si fida di lui. Figurarsi uno come Franceschini". Breve commento dal Pd anche sulla Leopolda."Niente di che. Un'edizione che sarà solo ricordata per gli insulti al Pd e per la presenza di Lele Mora".

Ps, avviso ai navigati: il subgoverno Renzi-Di Maio punta a fare proseliti anche in Rai. Proprio in queste ore si parla di contatti di Italia Viva con la consigliera del Cda Borioni (anche se la diretta interessata smentisce). E i vertici di viale Mazzini puntano, in questo momento, a modificare il meno possibile gli assetti di Reti e Tg; assetti che vedono molto forti i grillini (con una spruzzatina di renziani).