24 mar 2023 13:46

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – GAETANO MICCICHE’ SCRIVE A DAGOSPIA: "DA ALCUNI GIORNI SONO INDICATO COME POTENZIALE CANDIDATO PER LA NOMINA AL VERTICE DI ALCUNE CONTROLLATE STATALI, INTERESSATE DALLE PROSSIME NOMINE CHE IL GOVERNO SI APPRESTA A FORMALIZZARE. APPROFITTO PER SOTTOLINEARE CHE NON SONO INTERESSATO AD ALCUN COINVOLGIMENTO E CHE NESSUNO MI HA MAI CONTATTATO O COINVOLTO IN TAL SENSO"