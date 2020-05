“NON SI PUÒ ACCEDERE AL MES SENZA ESSERE SOTTOPOSTI A CONDIZIONI” - GIULIO SAPELLI: “È UN TRATTATO INTERNAZIONALE CHE PRESENTA VINCOLI MOLTO CHIARI PER I FINANZIAMENTI. PER ACCEDERVI IN MODO DIFFERENTE O SI RIFORMA IL TRATTATO O SE NE SCRIVE UNO NUOVO. PER L’ITALIA È ESSENZIALE NON FARE ULTERIORE DEBITO. DOVREBBE ESSERE LASCIATO CAMPO LIBERO AGLI STATI DI CREARE ENTITÀ FINANZIARIE IN GRADO DI POTER FARE CIÒ CHE LA BCE NON PUÒ FARE DIRETTAMENTE: STAMPARE MONETA DA IMMETTERE NELL’ECONOMIA…”