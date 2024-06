giorgia meloni su instagram dopo le europee

Meloni, ci hanno visto arrivare senza riuscire a fermarci

(ANSA) - "Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci": lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lasciando il palco del comitato elettorale di FdI.

Meloni,questa per me notte ancora più bella di due anni fa

(ANSA) - "Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile" il voto ci ha detto "non speriamo che voi siate ma voi siete". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

Meloni,Italia in Ue e al G7 col governo più forte di tutti

(ANSA) -- "L'Italia si presenta al g7 e in Europa con il governo più forte di tutti, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

Meloni, sistema torna bipolare, italiani stanno con no

giorgia meloni dopo le europee

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il sistema sta diventando di nuovo bipolare, è una buona notizia, ci sono visioni che si contrappongono e su cui si chiede ai cittadini da che parte stanno. oggi ci hanno detto che stanno dalla nostra parte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

Schlein, risultato straordinario

(ANSA) - "E' un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fdi si restringe". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno.

#ElezioniEuropee

Elly Schlein commenta il risultato del Partito Democratico: "Per noi un risultato straordinario. Siamo il partito che è cresciuto di più dalle elezioni politiche" pic.twitter.com/GPM3LLbudx — Sky tg24 (@SkyTG24) June 10, 2024

stefano bonaccini bacia elly schlein

Schlein, forte responsabilità di costruire l'alternativ

(ANSA) - "Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l'alternativa, continueremo a essere testardamente unitari, sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l'alternativa. La somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno.

elly schlein felice dopo le europee 2

Risultati elezioni europee 2024, scrutinio quasi concluso: FdI 29% davanti al Pd 24%. Lega e FI 9%, exploit Avs, fuori Sue e Azione

Massimo Ferraro per www.open.online

A poche ore dalla chiusura delle urne in Italia per il rinnovo del Parlamento europeo, prosegue spedito lo scrutinio delle oltre 61mila sezioni. I dati del ministero dell’Interno, elaborati da Eligendo, confermano in parte i numeri delle proiezioni elaborati dai diversi istituti statistici.

L’affluenza definitiva si ferma al 49,69%, scendendo per la prima volta sotto il 50%. Con oltre 59mila sezioni scrutinate, Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni si conferma primo partito d’Italia portando a casa quasi il 29%. Il PD di Schlein si ferma attorno al 24%, mentre il Movimento 5 Stelle non arriva al 10%. Il confronto tutto interno alla maggioranza vede appaiati Forza Italia e Lega intorno al 9%. Alleanza Verdi-Sinistra è appena sotto al 7%.

giorgia meloni dopo le europee 3

Qui si fermano i partiti che raggiungono il quorum per spartirsi i 76 europarlamentari che rappresenteranno l’Italia nel nuovo Parlamento europeo – che conterà 720 membri. Sotto la soglia di sbarramento del 4% dovrebbero infatti fermarsi Stati Uniti d’Europa, dove si trova la lista di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda, Pace Terra e Dignità di Michele Santoro, Libertà di Cateno De Luca, Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi.

Da segnalare come l’affluenza, per la prima volta, si sia fermata sotto il 50%. A Roma ha votato appena il 43,58% (ma non si era raggiunto il 50% nemmeno alle passate elezioni europee nella capitale) mentre a Milano la soglia del 50% è stata superata ma di poco. In totale, al voto è andato il 49,65% degli aventi diritto.

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

Elezioni europee 2024: il risultato

Fratelli d’Italia: 28,85% (nel 2019 prese il 6,46%)

Partito democratico: 24,05% (nel 2019 prese il 22,69%)

Movimento 5 Stelle: 9,90% (nel 2019 prese il 17,07%)

Forza Italia – Noi Moderati: 9,72% (nel 2019 prese l’8,79%)

Lega Salvini premier: 9,15% (nel 2019 prese il 34,33%)

Alleanza Verdi-Sinistra: 6,62%

Stati Uniti d’Europa (+Europa, Renzi): 3,73%

Azione – Siamo europei (Calenda): 3,31%

Pace Terra Dignità (Michele Santoro): 2,19%

Libertà (Cateno De Luca): 1,23%

Alternativa Popolare (Bandecchi): 0,39%

elly schlein felice dopo le europee 1 roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma giorgia meloni vota alle europee giorgia meloni dopo le europee 2 elly schlein felice dopo le europee 3 giorgia meloni dopo le europee 1