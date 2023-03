RIUSCIRÀ LA NEO-SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD ELLY SCHLEIN A DRENARE I CONSENSI DEL M5S? – CONTE LA STUZZICHERÀ SUI TEMI PIÙ DIVISIVI COME L’INVIO DELLE ARMI IN UCRAINA (SUL QUALE SCHLEIN NON SEMBRA VOLER CAMBIARE LA LINEA TURBO-ATLANTISTA DEL PD) E SULLA COSTRUZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE A ROMA, SUL QUALE LA SEGRETARIA NON HA ANCORA DETTO NULLA – I SONDAGGI DOPO L’ELEZIONE DI SCHLEIN. IL PD SALE DEL 3% E SUPERA IL M5S

1. PD, LA SVOLTA SCHLEIN TOGLIE SPAZIO AL BACINO POTENZIALE DEI CINQUE STELLE

Estratto dell’articolo di Emilia Patta per “il Sole 24 Ore”

Nella terra di mezzo tra dem e 5S la competizione sui temi, dal lavoro a Kiev, sarà forte. Il Pd di Elly Schlein potrebbe riuscire a riportare a casa gli ormai mitici voti perduti dal 2013 in poi verso il M5s? Con le europee 2019 i voti pentastellati provenienti da destra sono migrati alla Lega (e per questa via, più recentemente, a Fratelli d’Italia), mentre i voti provenienti da sinistra sembrano essere rimasti sotto le insegne 5 Stelle:

tutte le analisi dei flussi post 2019 - regionali, comunali e politiche del 25 settembre scorso - concordano sul fatto che i voti del M5s in uscita verso il Pd sono stati una piccolissima parte (e viceversa). Ma un profilo così marcato sui temi dei diritti civili e sociali e dell’ecologia integrale come quello della nuova segretaria dem non può non impensierire Giuseppe Conte. […]

Secondo una rilevazione di Noto Sondaggi del 28 febbraio soltanto la metà del milione recatosi ai gazebo aveva votato Pd alle recenti politiche e ben il 22% aveva scelto il M5s. Di contro altri analisti, sulla base dei dati reali, ridimensionano il peso dell’apporto dal M5s: secondo Paolo Natale gli “infiltrati” da altre formazioni di sinistra sono stati «una piccola fetta, non tanti, il 10% circa, soprattutto da Verdi/Sinistra italiana più qualche pentastellato o radicale». […]

Dunque il risultato delle primarie potrebbe non riflettere nelle proporzioni l’orientamento dell’elettorato reale del Pd, ma certo indica che nella terra di mezzo tra Pd e M5s e tra il generico popolo di sinistra la competizione tra Conte e Schlein sarà fortissima.

Per questo c’è da aspettarsi che il presidente del M5s incalzerà la neo segretaria del Pd sui due temi rispetto ai quali per lei sarà più complicato scartare rispetto al passato: il no alle armi all’Ucraina e il no al termovalorizzatore di Roma deciso dal sindaco dem Roberto Gualtieri.

È soprattutto quest’ultimo il punto debole di Schlein, visto che fin qui non si è espressa con chiarezza ma ha sempre ricordato in generale la necessità di puntare sulla circolarità e di superare discariche e inceneritori.

2. SONDAGGI POLITICI, ELLY SCHLEIN FA VOLARE IL PARTITO DEMOCRATICO

Estratto da www.today.it

Le primarie fanno bene al Partito Democratico. Non solo perché lo rimette al centro del racconto mediatico e perché riesce a coinvolgere molti dei propri elettori, ma anche perché i suo consensi - sondaggi alla mano - aumentano.

Infatti, secondo l'analisi di YouTrend le primarie per la segreteria nazionale del Pd, culminate domenica scorsa nella vittoria di Elly Schlein, hanno decisamente "smosso le acque", ultimamente un po' stagnanti, del consenso ai partiti.

Il Partito Democratico ha guadagnato decisamente consensi nelle ultime settimane. Nella Supermedia, di Youtrend il PD fa registrare un balzo di quasi un punto e mezzo solo negli ultimi 14 giorni, tale da consentirgli di (ri)superare il Movimento 5 Stelle al secondo posto tra le liste. I pentastellati, per contro, perdono decisamente terreno (lo 0,8 per cento) e risultano cosi' le principali "vittime" di questa ritrovata vitalità dei democratici.

[…] La vittoria di Schlein però, secondo molti, potrebbe aprire nuovi spazi di crescita anche per la creatura di Renzi e Calenda. In occasione di eventi simili, bisogna innanzitutto chiedersi se siamo di fronte a una crescita effettiva oppure a una percezione "inquinata" da suggestioni contingenti, non strutturali. […]

Il sondaggio "clamoroso" di Noto per Porta a Porta, ad esempio, stima un +3% netto per il PD tra prima e dopo le primarie. Ma, pur senza arrivare a tanto, anche altri sondaggisti hanno registrato una crescita nell'ultimo mese per i democratici: +2,2% per SWG, +1,7% per Tecnè, un punto circa per EMG; un po' inferiore la crescita registrata da Euromedia, Ipsos e Ixè; ma quel che rileva, in ultima analisi, è l'unanimità con cui i diversi istituti hanno fatto registrare una crescita. […]

