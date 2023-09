ROBERTO VANNACCI PRESENTA IL SUO MANIFESTO POLITICO – IL GENERALE DESTITUITO È “IN MISSIONE” IN GIRO PER L'ITALIA PER PARLARE DEL SUO VOLUME ("IL MONDO AL CONTRARIO"). A PIOMBINO È STATO CONTESTATO - “LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA VA RIFORMATA, PERCHÉ LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA”. LA CRITICA AL REATO DI FEMMINICIDIO: “NON HA SENSO ORIENTARLO SUL GENERE SESSUALE” - LE SOLITE FRASI SU OMOSESSUALI E IMMIGRATI...

Estratto dell’articolo di Marco Gasperetti per www.corriere.it

roberto vannacci foto di bacco (7)

Stavolta il generale non ha trovato soltanto il suo popolo, ancora una volta numeroso e soprattutto instancabile compratore del suo libro-record con firma autografa dell’autore. Perché ad attenderlo, senza mai varcare la linea di confine dell’affollatissima sala dell’hotel Centrale di Piombino, c’erano almeno trecento persone.

Quelle del Mondo al Contrario che Roberto Vannacci, ex comandante degli incursori del 9° battaglione Col Moschin, ha descritto nelle 357 pagine del suo saggio. Tanta gente che ha manifestato pacificamente, sotto la stretta sorveglianza di polizia, carabinieri e finanza, con le bandiere arcobaleno di Arcigay e quelle di Pd, Cgil e Anpi.

roberto vannacci foto di bacco (2)

«Perché noi siamo “quelle e quelli” che amano una società aperta, senza diversità. Perché noi siamo proprio normali nella nostra voglia di libertà e democrazia», spiega Carla Maestrini, coordinatrice ArciGay Rainbow di Piombino, ricordando che il generale ha scritto che i gay non sono normali.

La “presentazione evento”, la quarta in Italia sino ad oggi ma la prima con contestatori in piazza, è stata organizzata da Luca Baragatti, ex coordinatore di Fratelli d’Italia, ex estimatore di Giorgia Meloni e poi «molto deluso» dalla premier, fondatore di Alleanza per Piombino, formazione civica di destra. «Avevo invitato anche chi oggi contesta in piazza – spiega Baragatti – ma non hanno accettato».

roberto vannacci a marina di pietrasanta

Pronta la risposta (in piazza) di Carla Maestrini: «L’invito? Mai avuto, se non una richiesta ieri via social quando avevamo già organizzato la nostra manifestazione. Parteciperemo certo, se credono, ma a un dibattito ben organizzato e con un pubblico ampio e non di parte».

Questo l’antipasto dell’evento. Il resto, senza troppo clamore, ha ricalcato più o meno le altre presentazioni, con un pubblico pro generale, senza interlocutori di idee diverse ma comunque aperto a tutte le domande. […]

Qualche novità c’è stata. Vannacci, rispondendo a una domanda, ha detto che la legge sulla legittima difesa in Italia proprio non va e andrebbe riformata perché «la difesa è sempre legittima». Poi, l’alto ufficiale ha bocciato il reato di femminicidio perché, secondo lui, non ha senso orientarlo sul genere sessuale e semmai dovrebbe essere un’aggravante perché l’omicida ha colpito una persona più debole e non in quanto donna. […]

ROBERTO VANNACCI

«Chi arriva da noi deve integrarsi e abbracciare la nostra cultura e le nostre leggi – spiega il generale -. Come noi facciamo all’estero rispettando le culture dei paesi dove siamo arrivati». […]

il mondo al contrario roberto vannacci roberto vannacci 3 roberto vannacci 2 roberto vannacci a diario del giorno 1