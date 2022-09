L’ARABIA E L’ORGOGLIO – NATALIA ASPESI DIFENDE RENZI E LE SUE SBANDATE PER BIN SALMAN: “LO ACCUSANO DEL MASSIMO DELITTO, I RAPPORTI CON L'ARABIA SAUDITA. UN PAESE ASSASSINO CERTO, MA CON CUI L'ITALIA HA UN OTTIMO LEGAME: CI OPERANO UNA CINQUANTINA DI AZIENDE COMPRESE LE FERROVIE DELLO STATO, E IL NOSTRO LUSSO, DA ARMANI A PRADA, LAGGIÙ È VENERATO. FINANZIAMO ANCHE EVENTI CULTURALI COME SEMINARI E CONFERENZE TENUTI DA ITALIANI E EVENTI MUSICALI, SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA, MOSTRE FOTOGRAFICHE, ARTE. SOLO RENZI È COLPEVOLE?”

Natalia Aspesi

Dal “Venerdì di Repubblica”

Come abbonata alla Repubblica, la sto sentendo vicina nel pensiero del prossimo probabile per lei voto a Renzi, io sicuro voto Renzi che, da mesi dileggiato dai più, auspicava il terzo polo. Ho votato per la prima volta Pd perché mi piaceva Renzi, il suo coraggio e onestà di intenti.

RENZI BIN SALMAN MEME

Ho votato sì al referendum del dicembre 2016, ricordato sulla Stampa da Massimo Recalcati come occasione persa. Renzi aiuterà d'appoggio Calenda e chissà quanti non potranno mitragliarlo! Geniale comportamento. Io da cittadina voglio per il mio futuro certezze sulla scia del governo Draghi.

Mariangela

Risposta di Natalia Aspesi:

Qualche caro amico mi ha tolto il saluto per la mia dichiarazione, e quindi la ringrazio perché la sua lettera è tra le pochissime che non si scagliano contro l'ex allora giovane premier.

La sinistra lo odia per aver abbandonato i principi che adesso anche nel Pd in pratica non esistono più. E lo accusano del massimo delitto, i rapporti con l'Arabia Saudita. Un Paese assassino certo, ma con cui l'Italia, molto più di Renzi, ha un ottimo legame: gli ultimi dati, 2020, dicono che il nostro saldo commerciale è positivo, abbiamo esportato per 3,217 miliardi e anche importato per 2,959, ci operano una cinquantina di aziende comprese le Ferrovie dello Stato, e il nostro lusso, da Armani a Prada, laggiù è venerato.

ARABIA VIVA

Noi finanziamo anche eventi culturali come seminari e conferenze tenuti da italiani e eventi musicali, settimane della cucina italiana, mostre fotografiche, arte. Solo Renzi è colpevole?

Renzi con bin Salman nell’opera di Harry Greb apparsa a Roma mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma 4 matteo renzi mohammed bin salman 1 Natalia Aspesi LAWRENZI D'ARABIA