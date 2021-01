L’ARABIA SENZA L’ORGOGLIO – TRA LE FRASI PIÙ INCREDIBILI DETTE DA RENZI NELLA SUA CONVERSAZIONE CON BIN SALMAN C’È QUELLA SUL BASSO COSTO DEL LAVORO: “COME ITALIANO SONO MOLTO INVIDIOSO”. CIOÈ VORREBBE INTRODURRE LA KAFALA, LA SERVITÙ DELLA GLEBA? CHE DICE L’EX BRACCIANTE TERESA BELLANOVA? È NORMALE CHE UN SENATORE DELLA COMMISSIONE DIFESA SI FACCIA PAGARE 80MILA EURO PER STARE IN UN BOARD PAGATO DA UN REGIME CHE SPEZZETTA GIORNALISTI?

matteo renzi bin salman meme

VIDEO-FLASH! – SLURP, BECAUSE... L'AMABILE CONVERSAZIONE DI RENZI CON MBS, CHE LO PAGA 80MILA DOLLARI L'ANNO PER ESSERE SUL BOARD DELLO "FII INSTITUTE": "È UN GRANDE PIACERE E UN GRANDE ONORE ESSERE QUI CON IL GRANDE PRINCIPE MOHAMMAD BIN SALMAN. CREDO CHE L'ARABIA POSSA ESSERE IL LUOGO PER UN NUOVO RINASCIMENTO. GRAZIE VOSTRA ALTEZZA" (CHISSÀ CHE NE PENSANO I FAMILIARI DI KHASHOGGI...)

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/video-flash-ndash-slurp-because-nbsp-39-amabile-conversazione-259448.htm

matteo renzi mohammed bin salman 1

MANCO RENZI CREDEVA CHE CONTE SI SAREBBE DIMESSO: INFATTI SABATO È VOLATO IN ARABIA SAUDITA PER UNA CONFERENZA!

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/manco-renzi-credeva-che-conte-si-sarebbe-dimesso-infatti-sabato-259231.htm

1 - MATTEO D'ARABIA

matteo renzi in arabia saudita 2

Francesca Paci per “La Stampa”

Chissà cosa gli ha detto dietro le quinte. Mica a Conte o Mattarella. Quello si sa.

Chissà cos' ha detto Renzi senza macchia e senza paura al principe ereditario bin Salman prima d' intervistarlo per la Future Investment Initiative nella Riad aspirante capitale della finanza mondiale.

Sì perché on record Renzi ha incensato la petrol-monarchia, cui l' Italia dovrebbe passare il testimone del «Rinascimento» e «invidiare il costo del lavoro». Off record però, deve aver picchiato duro sul blasonato saudita che, al netto della fama di riformista, è associato allo spezzettamento di Kashoggi e alla suffraggetta Loujain al Hathloul, condannata a 5 anni per l' ardire di guidare. Renzi sarà stato spietato.

matteo renzi in arabia saudita 4

Sennò vai a parlare di costo del lavoro alla ex bracciante Bellanova nell' Arabia della kafala, la servitù della gleba. No, no, Renzi e MbS hanno certamente parlato di «contenuti».

2 - "L'ARABIA È IL RINASCIMENTO" L'EX PREMIER SOTTO ATTACCO

Giuliano Foschini per “la Repubblica”

meme sulla crisi di governo renzi e bellanova

In questa crisi di governo è intervenuta una variante non prevista che, però, sta spostando non pochi tasselli in questo delicato momento politico: "La variante saudita", scherza, ma non troppo, un influente membro del Copasir, il Comitato di controllo sulla sicurezza nazionale.

RENZI FA UNA CONFERENZA IN ARABIA SAUDITA

Che, al momento, nonostante alcune sollecitazioni, non ha compiuto alcun passo sulla vicenda, essendo in stand by per via delle consultazioni. La storia parte dal racconto fatto nei giorni scorsi dal Domani: nel mezzo della crisi il premier Matteo Renzi, nella sua veste di conferenziere, ha partecipato a Riad, in Arabia Saudita, al panel "Il futuro di Riad".

esecuzioni arabia saudita 3

Si trattava di un incontro che si è tenuto nell' ambito di una manifestazione - "La Davos del deserto", laddove Davos è la città svizzera dove si tiene il forum economico mondiale - organizzata dalla Future Investment Initiative (Fii), fondazione saudita nel cui board Renzi siede da quasi un anno. Fin qui nessun problema.

A creare qualche imbarazzo politico sono state però due circostanze emerse in queste ore: la prima, che Renzi viene pagato (80mila euro l' anno) per sedere in quel board. La seconda che la fondazione sia stata creata con un decreto del re Saudita, Salman bin Abd al-Aziz Al Sau. E che fa capo in qualche modo a suo figlio, Mohammad bin Salman. Ora, Renzi è capo di un partito di un altro Stato.

matteo renzi mohammed bin salman

E in Italia è senatore, membro della commissione Difesa oggi ed Esteri fino a qualche mese fa. Può incassare denaro, lecitamente, per la sua attività di conferenziere da una fondazione che fa capo a un altro Stato? «Non c' è nessun conflitto di interessi, è tutto regolare perché si tratta di una no profit, e la legge lo consente» ha fatto sapere in queste ore il leader di Italia Viva.

matteo renzi in arabia saudita 8

Mentre dall' Arabia pubblicavano il video della sua performance. Renzi intervista proprio il principe Mohammed bin Salman lasciandosi andare a considerazioni e giudizi di vario tipo. «Ci sono le condizioni perché l' Arabia Saudita sia la culla di un neo risarcimento» ha detto. «A Firenze è nato proprio dalla peste, una pandemia», sottolineando anche il ruolo «delle città», sulla scia proprio del piano che ha per Riad Mohammed bin Salman.

Renzi ha parlato dell' Italia e del trilione di dollari di investimenti previsti in Arabia Saudita come «incredibili se paragonati al debito pubblico del nostro paese: la sfida della politica oggi è mettere insieme tradizione e innovazione, passato e futuro».

matteo renzi in arabia saudita 9

«Penso che con la tua leadership e quella di re Salman il regno possa svolgere un ruolo cruciale e per me come ex sindaco è molto bello comprendere il ruolo delle città in questo progetto». Subito dopo la conferenza Renzi è rientrato in Italia per le consultazioni, a bordo di un aereo privato messo a disposizione dalla fondazione. Si tratta di un benefit previsto per tutti i membri del board. Come Matteo Renzi, per l' appunto.

renzi con re salman dell arabia saudita matteo renzi teresa bellanova elena bonetti matteo renzi teresa bellanova 1 matteo renzi in arabia saudita 7 matteo renzi in arabia saudita 1 matteo renzi in arabia saudita 6 matteo renzi in arabia saudita 5

matteo renzi in arabia saudita 3 cena dei renziani bellanova teresa bellanova matteo renzi esecuzioni arabia saudita 1