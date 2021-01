C’È UNA CRISI? SCONGELIAMO I SENATORI A VITA - QUANDO C’E’ AMMUINA A PALAZZO MADAMA, TORNANO UTILI LE ILLUSTRI CARIATIDI DELLA REPUBBLICA - CONTE NON POTRA’ FARE AFFIDAMENTO SU DI LORO PERCHE’, DATA L’ETÀ E GLI ACCIACCHI, NON SONO SEMPRE PRESENTI - CHI SONO? NAPOLITANO, RENZO PIANO, CARLO RUBBIA, MARIO MONTI, ELENA CATTANEO E LILIANA SEGRE…

Anna Maria Greco per “il Giornale”

mario monti camera ardente di cesare romiti alla camera di commercio di milano 3

Potrebbero essere i 6 «campioni d' Italia» che siedono a Palazzo Madama a dare la spinta decisiva al governo Conte, terza versione. Per i padri costituenti i senatori a vita danno lustro alla Patria ma sono al di fuori delle contese politiche, eppure in questo delicato momento la penuria di sostenitori del nuovo esecutivo li rende determinanti nella conta che si farà martedì nella Camera alta della Repubblica. Le previsioni danno almeno 3 voti favorevoli.

Un clima di incertezza avvolge il raggiungimento per il voto di fiducia di quota 161, anche se per la maggioranza relativa d' aula e con qualche assenza che abbassa il quorum basterebbe anche arrivare a 155-158. Ciò consegna una grande responsabilità all' ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano e agli altri da iui nominati, l' archistar Renzo Piano, il fisico e premio Nobel Carlo Rubbia, l' expremier e commissario Ue Mario Monti e la neurobiologa Elena Cattaneo, oltre che alla testimone della Shoah Liliana Segre, scelta da Sergio Mattarella.

liliana segre 8

È lecito pensare che in queste ore di febbrili trattative alcuni possano ricevere una telefonata dal premier, per raccomandare di essere in aula e appoggiarlo.

E loro che faranno di fronte all' ennesima giravolta dell'«avvocato del popolo», arrivato a Palazzo Chigi in abiti gialloverdi, rientratoci indossando quelli giallorossi e ora pronto a diventare un Arlecchino? A Palazzo Madama, si sa, è la vera prova del fuoco, perché senza i 18 voti di Italia Viva la maggioranza è ben più in bilico che alla Camera.

GIORGIO NAPOLITANO

Il club esclusivo formato dagli Illustri ha un' età media piuttosto alta e questo fa dubitare che siano tutti presenti, tanto più in tempi di Covid. Il più vecchio è il novantaduenne Napolitano e da mesi non lo si vede più neppure nel suo ufficio al quarto piano di Palazzo Giustiniani.

Si dà per sicuro che anche per le sue condizioni di salute non uscirà dalla casa al rione Monti, com' è già successo il 10 Settembre 2019 per il voto di fiducia all' esecutivo M5S-Pd-Leu-Iv, anche se fece sapere che avrebbe votato si. Mancarono, allora, anche i voti di Rubbia (83 anni) e Piano (80), che si vedono in Senato molto raramente, mentre gli altri 3 si espressero favorevolmente. Si concluse con 169 si. Ora si potrebbe ripetere la stessa scena.

CARLO RUBBIA

La più giovane tra i senatori a vita è la scienziata cinquantacinquenne Cattaneo, che dovrebbe partecipare e sostenere il Conte ter, con la Segre (87 anni) e Monti (74), che ieri ha detto alla radio della Cei InBlu2000: «Per determinare la mia condotta ho bisogno di ascoltare con attenzione ciò che dirà il presidente del Consiglio, soprattutto sui programmi del governo. Crisi? Sono cose incomprensibili in un Paese normale e meno teatrale, inducono sempre alla diffidenza il resto dell' Europa e del mondo quando guardano l' Italia. Da questo punto di vista non riusciamo a diventare adulti. Cambiano i protagonisti ma il chiasso adolescenziale unito alle manovre sotto traccia continuano». Parole che auspicano e fanno continuità, soprattutto in previsione di un discorso europeista come certo sarà quello del premier.

renzo piano ELENA CATTANEO