L’ENNESIMA PERLA-PIRLA DI ELLY SCHLEIN: SI E’ MESSA IN TESTA DI CANDIDARE ALLE EUROPEE LA "CACCIATRICE DI NAZISTI" ILARIA SALIS, MARTIRE DI ORBAN - LA FAMIGLIA DELL’INSEGNANTE ANTIFASCISTA DETENUTA IN UNGHERIA, CON L’ACCUSA DI AVER AGGREDITO DUE MANIFESTANTI DI ESTREMA DESTRA, FINORA HA ESCLUSO L'IPOTESI CANDIDATURA - AUMENTANO I MALUMORI TRA I DEM SUI POSTI IN LISTA: LE DONNE CHIEDONO UN VERTICE E ANDREA ORLANDO MALIGNA: “MI AUGURO CHE TRA I CANDIDATI CI SIA ANCHE QUALCHE PRECARIO…”

Lorenzo De Cicco per la Repubblica - Estratti

SCHLEINING - MEME BY SHILIPOTI

Candidare Ilaria Salis col Pd. Non è detto che l’operazione vada in porto, ma se n’è discusso, al Nazareno. L’altro ieri, prima della segreteria sulle liste delle Europee, Elly Schlein ha convocato i fedelissimi. E in questa sede si è parlato di una possibile corsa per Bruxelles dell’insegnante antifascista, detenuta da un anno nell’Ungheria di Orbán.

Schlein non ne ha fatto cenno nella sede ufficiale, all’incontro dell’esecutivo del partito, forse per evitare spifferi. Ma, come confermano a Repubblica diverse fonti presenti alla riunione, ha affrontato l’argomento nel tavolo informale con gli esponenti più vicini, quelli della sua mozione. Al pre-vertice, in video-chat, si sono collegati in parecchi: membri della segreteria come Marco Furfaro, Igor Taruffi, Marco Sarracino, Alessandro Zan e Marina Sereni; la coordinatrice Marta Bonafoni e la vice-presidente del Pd, Chiara Gribaudo; i capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia.

ILARIA SALIS

Sono l’«E-Team» di Elly, come da chat di Whatsapp che prende il nome dal mitologico “A-Team”, il commando della serie tv americana anni ‘80, in cui la E sta ovviamente per Elly. A dirla tutta, anche nell’E-Team qualche perplessità c’è, sulla corsa di Salis. Sereni, vicina a Dario Franceschini, ha espresso dubbi. Altri, come Zan, sono invece entusiasti per il forte peso simbolico della mossa. Sempre che l’interessata accetti, naturalmente, perché per ora la famiglia ha escluso un impegno politico diretto. Anche se lo scranno all’Eurocamera permetterebbe all’insegnante di avere l’immunità ed evitare la detenzione.

schlein osho

Schlein comunque non ha deciso, ancora. Ma ha chiesto ai colleghi di «valutare il tema». Più solida pare un’altra candidatura, quella di Ivan Pedretti, ex capo dei pensionati della Cgil. Finisse in lista, certificherebbe la ripresa dei rapporti tra il Pd e il sindacato rosso.

La giostra delle liste gira in modo forsennato, al Nazareno. Schlein è orientata a candidarsi, ma non da capolista in tutta Italia, per dare l’idea di una corsa «di servizio». I suoi in segreteria hanno prospettato allora la formula del “panino”, cioè 5 donne della società civile in cima all’elenco, nelle 5 circoscrizioni, con un esponente politico al numero 2 e la leader in terza piazza. Ma anche questo schema non ha convinto tutti.

ILARIA SALIS

È scettica, eufemismo, l’ala sinistra di Andrea Orlando, che ieri in Transatlantico malignava: «Mi auguro che ci sia anche qualche rappresentante dei ceti meno abbienti, qualche precario...».

franceschini schlein donna sarda sbotta contro elly 3 elly schlein all evento per gli stati uniti deuropa

(...)

donna sarda sbotta contro elly 1