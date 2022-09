C’ERAVAMO TANTO ODIATI – ALESSANDRO DI BATTISTA HA CAPITO COSA VUOLE FARE DA GRANDE: IL COMICO, COME BEPPE GRILLO! IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” SU TWITTER SPERNACCHIA L’EX COMPAGNO DI SCORRIBANDE, LUIGI DI MAIO: PUBBLICA UNA FOTO DI LUIGINO OSPITE DI “MEZZ’ORA IN PIÙ”, CON COMMENTO LACONICO, “COCCIGE ERGO SUM” – ALMENO QUELLO HA LE PALLE DI CONFRONTARSI CON IL VOTO, RISCHIANDO DI PRENDERE SCHIAFFONI. LUI CHE FA, A PARTE TWITTARE DAL DIVANO DI CASA E FARSI DEI VIAGGETTI PAGATI DA TRAVAGLIO?

Da “Libero quotidiano”

di battista di maio

Ammettiamolo, a volte Alessandro Di Battista, il Che Guevara de' noantri, riesce pure ad avere dei lampi di genio. Dal comico Beppe Grillo deve aver pur imparato qualcosa.

Twitter, il luogo del delitto, Luigi Di Maio, ex sodale- con il quale si è sempre tanto a(r)mato - nel Movimento 5 Stelle, il soggetto.

La foto ritrae Giggino seduto in pizzo, ma proprio in pizzo eh, modello Lilly Gruber, sulla poltrona dello studio di Mezz' ora in più, il programma di Rai Tre condotto da Lucia Annunziata, dove l'attuale ministro degli Esteri ha declamato il programma di Impegno Civico, il suo movimento personale alleato con Bruno Tabacci.

Lapidario il commento, su Twitter, di Dibba: «Coccige ergo sum...Mezz' orainpiù». E che gli vuoi dire a Di Battista? Dargli torto è impossibile, dai. Perché nessuno, come Di Maio, ha dimostrato di essere così tanto attaccato alla poltrona da accettare qualunque compresso.

ALESSANDRO DI BATTISTA SFOTTE DI MAIO - 'COCCIGE ERGO SUM'

Ovviamente il popolo dei social si è scatenato, come sempre accade in queste circostanze, commentando e postando di tutto. A partire dalla foto ricordo dei due in Francia, con i gilet gialli. Altri tempi. Nel frattempo Di Maio, con vero disprezzo del ridicolo, continua a sostenere che la sua lista otterrà il 6% dei consensi, quando in tutti i sondaggi sono nettamente al di sotto, fra l'l e il 3% (quelli più ottimismi). Tutta materia, quella dei numeri sulla quale Dibba potrà continuare a esercitarsi su Twitter. Per la goia degli haters...

