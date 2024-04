MELONI CONVOCA IL G7 PER DISCUTERE DELL'ATTACCO DELL'IRAN

missili e droni iraniani intercettati nei cieli israeliani

(ANSA) - La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell'attacco iraniano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi

TELEFONATA BIDEN-NETANYAHU: «GLI USA NON SOSTERANNO UN EVENTUALE CONTRATTACCO DI ISRAELE CONTRO L’IRAN». LANCIATI CENTINAIA DI DRONI E MISSILI: «INTERCETTATO IL 99%»

Ore 06:13 - Cina profondamente preoccupata, invita le parti alla calma

La Cina ha espresso la sua «profonda preoccupazione» dopo l’attacco iraniano a Israele in una nota del ministero degli Esteri di Pechino. «La Cina esprime profonda preoccupazione per l’attuale peggioramento della situazione e invita le parti interessate alla calma e alla moderazione per evitare un’ulteriore escalation», si legge nel comunicato.

netanyahu e il gabinetto di guerra israeliano

Ore 06:08 - Usa, non vogliamo conflitto con Iran ma difenderemo truppe

«Non cerchiamo un conflitto con l’Iran ma non esiteremo ad agire per proteggere le nostre forze e sostenere la difesa di Israele». Lo afferma il ministro della Difesa americano Lloyd Austin.

Ore 06:04 - Rappresentante di Mosca all’ Onu: «Si rischia nuova acuta crisi»

L’escalation del conflitto tra Iran e Israele «potrebbe portate a una nuova acuta crisi in Medio Oriente». Lo ha dichiarato alla Tass il vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky. «Tutto dipende dai prossimi passi delle parti coinvolte o dalla loro scelta di non compierne», ha detto il diplomatico.

Ore 06:01 - Iran ha lanciato 185 droni e 36 missili da crociera

L’Iran ha lanciato 185 droni, 36 missili da crociera e 110 missili terra-terra contro Israele, anche dall’Iraq e dallo Yemen: è quanto riporta il New York Times, citando fonti governative dello Stato ebraico. Il Pentagoni da parte sua ha reso noto che la Marina militare statunitense ha intercettato oltre 70 droni e tre missili da crociera, mentre altri droni sono stati abbattuti dall’aviazione.

lancio missile iran

Ore 05:59 - Biden incontrera’ i leader G7 per coordinare una risposta diplomatica

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà oggi i leader del G7 «per coordinare una risposta diplomatica unita allo sfrontato attacco dell’Iran» contro Israele. Lo afferma un comunicato del presidente diffuso dalla Casa Bianca. «La mia squadra si confronterà con le controparti nella regione, e ci manterremo in stretto contatto con i leader israeliani», afferma la nota del presidente degli Stati Uniti. «Anche se oggi non abbiamo visto attacchi contro le nostre forze o strutture, rimarremo vigili contro tutte le minacce e non esiteremo ad assumere le azioni necessarie a proteggere la nostra gente», prosegue la nota. Biden ha aggiunto che le forze mobilitate dagli Stati Uniti nella regione nell’arco dell’ultima settimana «hanno aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo». Nella nota, Biden aggiunge di aver ribadito il «fermo sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele» durante il colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

iraniani festeggiano attacco

Ore 05:55 - Grave la bimba di 7 anni ferita dalle schegge di un drone iraniano

Una bambina di sette anni nel sud di Israele è in gravi condizioni dopo essere stata colpita da schegge in seguito all’intercettazione di un drone iraniano nell’area di Arad, dove la bimba si trovava. Lo riporta Times of Israel.

Ore 05:52 - Oltre 55 razzi lanciati sono stati lanciati dal Libano nell’arco di un’ora

Oltre 55 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele nell’arco dell’ultima ora. Lo ha dichiarato un portavoce delle Forze di difesa israeliane. Altri 40 razzi erano stati lanciati dal Libano verso Israele venerdì contro posizioni d’artiglieria delle forze armate israeliane, secondo quanto rivendicato da Hezbollah. L’aviazione israeliana aveva risposto con raid aerei contro i siti di lancio dei razzi.

Ore 05:45 - Biden a Netanyahu: gli Usa contrari a un’offensiva contro l’ Iran

missili di difesa israele iron dome

Gli Stati Uniti non sosteranno un eventuale contrattacco di Israele contro l’Iran. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato da Axios. Biden ha spiegato a Netanyahu che gli Usa non parteciperanno a nessuna operazione offensiva contro Teheran e non sosterranno una tale operazione. Il premier israeliano, mette in evidenza Axios, avrebbe capito la posizione del presidente americano.

Ore 05:43 - Hezbollah rivendica nuovo lancio di razzi sul Golan

Hezbollah ha rivendicato il lancio di «decine di razzi Katiuscia» su posizioni militari israeliane sulle alture del Golan, che Tel Aviv ha strappato alla Siria nella Guerra dei Sei Giorni del 1967. La milizia sciita libanese nelle ore precedenti aveva contribuito all’attacco iraniano e lancia di frequente proiettili contro il Nord dello Stato ebraico.

Ore 05:34 - Gli Usa ha intercettato più di 70 droni e almeno 3 missili iraniani

Gli Stati Uniti hanno intercettato più di 70 droni e almeno tre missili balistici durante l’attacco dell’Iran contro Israele. Lo riporta Cnn, citando fonti del Pentagono.

Ore 05:26 - Biden a Netanyahu: «Quella di stanotte è stata la vittoria Israele»

iraniani festeggiano attacco a israele

Israele dovrebbe considerare quella di stanotte una vittoria perché l’attacco iraniano è stato in larga misura inefficace e ha dimostrato le capacità militari dello Stato ebraico: lo ha affermato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso della sua telefonata con il premier Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta la Cnn citando fonti dell’Amministrazione. la quasi totalità dei missili e droni iraniano lanciati contro Israel è stata infatti abbattuta e i danni sono stati lievi.

Ore 05:17 - Per gli Usa l’attacco dell’Iran è stato sproporzionato

Gli Stati Uniti reputano «sproporzionato» l’attacco dell’Iran a Israele. Lo riporta Cnn citando alcune fonti americane.

Ore 05:13 - Scholz: «L’attacco di Teheran irresponsabile e ingiustificabile»

«L’attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall’Iran è irresponsabile e ingiustificabile», afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz aggiungendo che così Teheran rischia di causare «una conflagrazione» nella regione.

iraniani festeggiano attacco a israele 11

«Siamo a stretto contatto con Israele e discuteremo con i nostri alleati», scrive Scholz in un post pubblicato sul suo account X. Anche la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha «condannato fermamente l’attacco, che ha il potenziale di far precipitare un’intera regione nel caos». L’Iran «deve fermare tutto questo immediatamente», ha dichiarato la Baerbock aggiungendo che «tutta la solidarietà» del governo tedesco «va in queste ore a Israele».

Ore 05:11 - Biden convoca il G7 per una risposta diplomatica unitaria

Il presidente americano Joe Biden si vedrà con i leader del G7 più avanti nel corso della giornata per «coordinare una risposta diplomatica unitaria allo sfrontato attacco dell’Iran». Lo afferma lo stesso Biden in una nota.

Ore 05:10 - L’attacco dell’Iran a Israele è durato cinque ore

L’attacco iraniano contro Israele è durato circa cinque ore. Lo riporta Cnn, citando alcune fonti.

Ore 05:08 - Gli Usa hanno aiuto Israele ad abbattere missili e droni

iran attacca israele 77

Gli Stati Uniti hanno aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo dall’Iran. Lo afferma il presidente americano Joe Biden in una nota. «Su mia indicazione, per sostenere la difesa di Israele nell’ultima settimana» alcune navi americane sono state spostate nella regione: «grazie a questo dispiegamento e alle straordinarie capacità dei nostri militari, abbiamo aiutato Israele ad abbattere quasi tutti i droni e i missili in arrivo».

Ore 05:05 - Biden condanna l’attacco dell’ Iran, il sostegno Usa a Israele è incrollabile

Il sostegno dell’America alla sicurezza di Israele è incrollabile. Lo afferma il presidente americano Joe Biden, condannando «nei termini più duri» l’attacco «senza precedenti» dell’Iran.

Ore 05:03 - Gli iraniani in piazza a sostegno dell’attacco a Israele

attacco iran a israele

Migliaia di persone invadono le strade dell’Iran in segno di supporto all’attacco contro Israele. Lo riporta la France Presse, sottolineando che i dimostranti sventolano le bandiere iraniana e palestinese e cantano «morte a Israele, morte all’America».

Ore 05:00 - Nyt, Israele coordinerà la risposta all’ Iran con gli alleati

Israele coordinerà la sua risposta all’attacco dell’Iran con i suoi alleati. Lo scrive il New York Times, citando fonti ben informate. Non viene specificato a quali alleati ci si riferirebbe.

Ore 04:56 - Lanciati 185 droni e 36 missili da Teheran. Danni relativamente piccoli

Israele valuta come «relativamente piccoli» i danni causati da Teheran, che avrebbe lanciato contro il territorio dello Stato ebraico 185 droni e 36 missili da crociera. Lo rende noto il New York Times, che cita fonti a conoscenza del bilancio delle operazioni.

Ore 04:52 - Militari americani hanno abbattuto dozzine di missili destinati a Israele

Tre funzionari Usa hanno detto di aver abbattuto dozzine di missili iraniani diretti a Israele .

attacco iran a israele 2

Ore 04:46 - Usa, Israele ci avverta di eventuali risposte ad attacco Iran

Il Segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha chiesto all’omologo israeliano Yoav Gallant di informare gli Stati Uniti prima di qualsiasi eventuale risposta all’attacco missilistico iraniano sullo Stato ebraico: è quanto riporta la Cnn. Secondo fonti israeliane, nel colloquio telefonico fra i due Ministri Gallant ha informato Austin sull’attacco iraniano.

Ore 04:31 - Cnn, sirene in nord Israele, possibili missili da Libano

Suonano le sirene nel nord di Israele, per possibili missili dal Libano. Lo riporta Cnn.

Ore 04:23 - Biden teme che Netanyahu voglia trascinare gli Usa nel conflitto

Il presidente americano Joe Biden ha espresso privatamente il timore che il premier israeliano Benjamin Netanyahu stia cercando di trascinare di più gli Stati Uniti in un conflitto. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali c’è preoccupazione fra i funzionari americani sulla possibilità che Israele risponda rapidamente agli attacchi dell’Iran senza pensare alle potenziali conseguenze.

iran lancia attacco contro israele usando decine di droni

Ore 04:22 - Teheran a Onu: è stato esercitato il diritto all’autodifesa

«Purtroppo - si legge nella missiva - il Consiglio di sicurezza ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, consentendo al regime israeliano di oltrepassare le linee rosse e di violare i principi fondamentali del diritto internazionale». «Tali violazioni - continua la lettera - hanno esacerbato le tensioni nella regione e minacciato la pace e la sicurezza regionale e internazionale. Se il regime israeliano dovesse commettere nuovamente un’aggressione militare - afferma l’ambasciatore di Teheran - la risposta dell’Iran sarà sicuramente più forte e più risoluta».

iran lancia attacco contro israele usando decine di droni biden e blinken iran lancia attacco contro israele usando decine di droni