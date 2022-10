“PER IL RISCHIO FASCISMO BISOGNA GUARDARE A MOSCA NON A ROMA” – SUL “FINANCIAL TIMES” LO STORICO TIMOTHY GARTON ASH SPERNACCHIA GLI ALLARMI LANCIATI DOPO LA VITTORIA DI GIORGIA MELONI: “PRESENTARLA COME LEADER IN CONTINUAZIONE CON MUSSOLINI È UN’ESAGERAZIONE GIORNALISTICA. FRATELLI D’ITALIA HA POCO O NULLA DELLA GLORIFICAZIONE E DELLA VIOLENZA MARZIALE, PER NON PARLARE DELLA VIOLENZA EFFETTIVA, CHE SONO CARATTERISTICHE DEL FASCISMO”