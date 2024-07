PER SALVINI ANCHE LE ELEZIONI FRANCESI DIVENTANO UN PRETESTO PER SABOTARE LA MELONI – IL “CAPITONE” ESULTA PER IL RISULTATO DEI SUOI ALLEATI, MARINE LE PEN E JORDAN BARDELLA, E AZZANNA MACRON: “SI COMPORTA COME UNA VON DER LEYEN QUALSIASI CERCANDO DI OPPORSI AL CAMBIAMENTO”. UN RIFERIMENTO, QUELLO A URSULA, CHE È UN DISPETTO CHIARO ALLA SORA GIORGIA, IMPEGNATA IN UNA TRATTATIVA PER LA FUTURA COMMISSIONE UE (NON HA CASO, NON A FATTO COMMENTI SUL VOTO A PARIGI)

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per il "Corriere della Sera"

MATTEO SALVINI FA GLI AUGURI A LE PEN E BARDELLA PER LE ELEZIONI LEGISLATIVE

Ben prima che le urne francesi chiudano, Matteo Salvini non fa mancare i suoi auguri «all’amica» Marine Le Pen: «Buon voto agli amici francesi! Per cambiare questa Europa, per licenziare Macron» ha scritto su X nel pomeriggio, con tanto di fotografie in compagnia della stessa Le Pen e del possibile premier Jordan Bardella. Ma non è solo il leader leghista ad attendere il responso degli elettori francesi, il risultato delle legislative francesi […] è cruciale per l’intera Unione.

Alle 20 le televisioni francesi assegnano la vittoria al Rassemblement National. Marine Le Pen saluta la vittoria mentre Macron lancia un appello «per un’ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno». E Matteo Salvini è anche il primo politico italiano a congratularsi «per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno» dal Rassemblement.

ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCESI - VIGNETTA BY GIANNELLI

Ma il leader leghista, nonché vicepremier, aggiunge una coda poco apprezzata da Fratelli d’Italia: «Vergognoso Macron che, chiamando ai “blocchi” contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta come una von der Leyen qualsiasi e cerca in tutti i modi di opporsi a un cambiamento espresso da milioni di francesi, a Parigi e come a Bruxelles».

In Fdi si leggono i riferimenti a von der Leyen come un dispetto a Giorgia Meloni nel bel mezzo di una trattativa complicata, un nuovo sabotaggio a qualunque intesa tra la premier e l’asse che va delineandosi a Bruxelles. Del resto, da Chigi non arrivano congratulazioni a Le Pen e si preferisce tenere una linea di prudenza […].

In effetti le divisioni sull’Europa sono nette nella maggioranza di governo: Forza Italia con Antonio Tajani sta lavorando esattamente a quello che Salvini vuole boicottare. […]

MARINE LE PEN E GIORGIA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY SIRIO

Per giunta, ieri è stato anche il giorno in cui i leader sovranisti di Ungheria, Austria e Repubblica Ceca hanno annunciato la nascita dei «patrioti», un’alleanza che ambisce a diventare il terzo eurogruppo. La Lega dà per scontata la propria adesione, anche se non è ancora chiaro che cosà sarà di Id. Marine Le Pen, alle prese con la campagna elettorale, non ha fatto filtrare una sillaba sull’operazione.

Il problema è di Giorgia Meloni, presidente dei Conservatori europei (Ecr), che deve fronteggiare anche le tendenze centrifughe dell’alleato più importante, il Pis polacco. E rischia così di trovarsi in difficoltà: «Ma soltanto — dice un leghista maligno — se preferisse fare la regina in Gallia piuttosto che la numero due a Roma». […]

JORDAN BARDELLA - MATTEO SALVINI giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 2 proteste contro il rassemblement national meloni macron giorgia meloni e viktor orban con dietro emmanuel macron e klaus iohannis salvini le pen salvini le pen meloni le pen matteo salvini e marine le pen a bruxelles dopo le europee 2024 jordan bardella al seggio per il voto JEAN LUC MELENCHON CON L EURO DEPUTATA FRANCO PALESTINESE RIMA HASSAN DOPO LE ELEZIONI LEGISLATIVE marine le pen dopo la vittoria al primo turno delle elezioni legislative emmanuel macron vota RISULTATI PRIMO TURNO ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCESI proteste contro il rassemblement national proteste contro bardella a parigi supporter del rassemblement national Brigitte ed Emmanuel Macron in abiti casual a Le Touquet dopo il voto per le legislative