28 nov 2022 17:28

SALVINI GETTA FANGO SU PICHETTO FRATIN – IL VICEPREMIER AZZANNA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE (IN QUOTA FORZA ITALIA), CHE AVEVA PROPOSTO DI “ARRESTARE IL SINDACO E TUTTI QUELLI CHE LASCIANO FARE” PER LA TRAGEDIA DI CASAMICCIOLA. IL “CAPITONE”: “QUALCUNO VORREBBE ARRESTARE I SINDACI, IO INVECE LI VOGLIO PROTEGGERE E LIBERARE DALLA BUROCRAZIA” – IL LEGHISTA HA COLTO LA PALLA AL BALZO PER ATTACCARE L'ALLEATO, IN DIFFICOLTÀ DAL PRIMO GIORNO DI INSEDIAMENTO TRA GAFFE E INCERTEZZE LINGUISTICHE...