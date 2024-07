SALVINI HA UNO “SGHERRO” A VIALE MAZZINI – IL RITRATTO BY "IL FOGLIO" DI ALESSANDRO MORELLI, SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA E “UOMO DELLA RAI” DEL CARROCCIO: “DA MESI RIEMPIE IL PALINSESTO DELLA TV PUBBLICA DI MEZZE CALZETTE. L’ULTIMA NOTA CONTRO CORSINI, STRANISSIMA, HA UNA SPIEGAZIONE: CORSINI NON HA VOLUTO AFFIDARE LA CONDUZIONE DI AGORÀ ESTATE A LISA MARZOLI, UN’ALTRA DELLE NOUVELLE MORELLI. NON È SUFFICIENTE AVER OTTENUTO UNA RUBRICA PER MARGHERITA BASSO, UN PROGRAMMA PER SIMONA ARRIGONI, UN ALTRO PER VITTORIANA ABBATE, ALTRE PRESENZE RAI PER BEPPE CONVERTINI O..."

Nella vita tutti ne incontrano almeno uno: è lo “sgherro”, il sottopancia del capo, il generaletto. L’ultimo di Salvini è Alessandro Morelli, sottosegretario al Dipe, ex direttore di Radio Padania, il leghista che fa della Rai carne di porco. Alza il telefono, chiama i direttori, ordina: “Il segretario mi chiede di…”.

[…] Da mesi riempie il palinsesto della tv pubblica di mezze calzette, allontana i leghisti che si occupano di tv, pretende che si tolgano spazi al Pd per darli alla Lega. Riceve in un ristorante romano, il Cuccurucù, e scambia il programma “Agorà” per la sua Paloma. Ogni lunedì riunisce i vicedirettori Rai di area ed esamina il fatturato politico: “Avete fatto la vostra parte?”. Impaurisce la Rai, i dirigenti, con le forbici: “Guardate che togliamo il canone”. Minaccia e munge.

Siamo di fronte a un altro prodotto del […] primo Salvini milanese. Erano tre amici al bar. […] lui, Igor Iezzi, il pugilatore della Camera, e poi Morelli. Quando Salvini lascia la sua Radio Padania viene nominato direttore questo bravo, 47 anni, già presidente di commissione Trasporti, viceministro, sottosegretario, senatore. La famiglia possedeva un distributore di benzina e oggi lui distribuisce ordini.

Ha chiesto e ottenuto da Salvini di togliere la delega Rai a Igor De Biasio, il consigliere cda Rai uscente […], in precedenza aveva allontanato Paolo Tiramani, altro membro in commissione Vigilanza […], mentre un altro leghista ancora, Massimiliano Capitanio, per non doverci averci a che fare, si è fatto eleggere all’Agcom.

Da quando è a Roma ha il pallino della tv, ma non tollera che si dica che di “Rai non ci capisce nulla”. E’ il teorico del “fuori FdI” dall’ultimo cda e durante il governo gialloverde se la intendeva filosoficamente con il campione di distopie, l’ex presidente Rai, Marcello Foa.

Nel 2017 offriva banane in piazza Duomo, a Milano, per protestare contro i banani piantati dal sindaco Sala. C’è ancora il video di una signora che lo prende in giro: “Le banane sono buonissime”. Ha proposto il Daspo per gli artisti che al Festival di Sanremo fanno propaganda, voleva consegnare l’Ambrogino d’oro a Povia, regalava prodotti made in Milano, ma erano in realtà made in Bangladesh.

[…] A Mediaset e La7, per uno così avrebbero chiesto il Daspo, il divieto di avvicinarsi a centro metri da un’antenna, e invece in Rai manca poco e gli offrono una scrivania. Lo chiamano “lo sgherro”.

A marzo ha convocato Antonio Marano, l’ex direttore leghista di Rai 2, per farlo incontrare con Salvini: “Matteo, puntiamo su di Marano in cda”. Marano è un vecchio leghista che disprezza la nuova Lega ma allo sgherro serve solo per umiliare Casarin il direttore del Tgr, altro leghista, il predestinato, che doveva andare in cda.

Nessuno deve fargli ombra. Ha rimproverato perfino il mezzobusto Rai, Francesco Giorgino, colpevole di aver invitato poche volte i ministri leghisti. Lo sgherro dello sgherro è un vicedirettore Rai, un ex gentiloniano, Giovanni Alibrandi, vicedirettore Approfondimento di Paolo Corsini, che aveva la delega sul programma di Serena Bortone.

C’era Alibrandi […] il sabato che la Rai ha fatto il giro del mondo per il caso Scurati. […] E’ la carcassa lambda, l come Lega. Oltre ad Alibrandi ne fa parte Gianfranco Zinzilli, vicedirettore di Rai Italia. Vengono adunati settimanalmente da Morelli che gli dice: “Io non vi regalo programmi, avete un ruolo in Rai grazie alla Lega dunque dovete fare la vostra parte. Chiaro?”. E loro eseguono.

beppe convertini simona arrigoni lisa marzoli

Infarciscono i programmi di mogli, figli e compari. Quando non vengono accontentati, Morelli telefona ai componenti cda Rai Lega: “Fate una nota dura”.

L’ultima contro Corsini, stranissima, ha una spiegazione: Corsini […] non ha voluto affidare la conduzione di Agorà estate a Lisa Marzoli, un’altra delle nouvelle Morelli.

Per il sottopancia non è sufficiente aver ottenuto una rubrica per Margherita Basso, sempre ad Agorà (nome della rubrica “Se mi lasci non vale”) un programma per Simona Arrigoni (in Rai si parla di oltre ventimila euro a puntata di budget), un altro per Vittoriana Abbate, moglie del leghista Simone Billi (per lei altra rubrica ad Agorà estate) altre presenze Rai per Beppe Convertini, il belloccio del Carroccio, la figlia del senatore Bergesio, la Miss Italia, o la guida di Filo Rosso Revolution per Federico Ruffo, un’altra rubrica per Mario Benedetto, sempre dentro il programma di Arrigoni. Grazie alla carcassa lambda, Agorà viene scavalcata da Omnibus di La7. […]

