29 giu 2022 16:40

SALVINI HA TROVATO ALTRI DUE PRETESTI PER ROMPERE IL CAZZO AL GOVERNO: LA GUERRA ALLE CANNE E AGLI IMMIGRATI - IL “CAPITONE” SCATENATO CONTRO L’ARRIVO IN AULA DELLA CAMERA DEI DUE DISEGNI DI LEGGE: “VERGOGNOSO. LA SINISTRA METTE IN DIFFICOLTÀ MAGGIORANZA E GOVERNO INSISTENDO SU CITTADINANZA AGLI IMMIGRATI E CANNABIS ANZICHÉ OCCUPARSI DI LAVORO, TASSE E STIPENDI” – E LA MELONI GLI FA SPONDA: “PROVVEDIMENTI IDEOLOGICI E FUORI DAL MONDO…”