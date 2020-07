CHI SI SALVERA’ DA SALVINI? IL "CAPITONE" STUDIA LA MOSSA PER FAR PROCESSARE ANCHE CONTE PER IL CASO DELLA OPEN ARMS. NON A CASO L’UNICA ASTENUTA DI IERI A PALAZZO MADAMA (LA GRILLINA TIZIANA DRAGO) HA PARLATO DI "CORRESPONSABILITÀ DEL GOVERNO CONTE UNO IN QUELLA VICENDA". ECCO, ALLORA SERVITA LA CORREITÀ DELL'EVENTUALE REATO. È QUESTA LA CARTA CHE IL SEGRETARIO DELLA LEGA VUOLE GIOCARSI: SE LA DECISIONE DI NON FAR ATTRACCARE SUBITO LA OPEN ARMS FU UNA SCELTA DEL GOVERNO, PERCHÉ DOVREBBE PAGARE SOLO SALVINI E NON IL PREMIER?