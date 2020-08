SALVINI SI È FERMATO A EBOLI – CON LE ELEZIONI LOCALI DI SETTEMBRE IL PROGETTO DEL “CAPITONE” DI TRASFORMARE LA LEGA NORD IN PARTITO NAZIONALE NAUFRAGHERÀ PER SEMPRE – IL CARROCCIO CORRE IN UN COMUNE SU DIECI NEL MERIDIONE E NEI SONDAGGI IN CAMPANIA VIENE DATO AL 3% (ALLE EUROPEE AVEVA PRESO IL 19) – E MOLTI CONVERTITI AL SALVINISMO SI SONO PENTITI…

2 – LA DIFFICILE IMPRESA DELLA LEGA AL SUD CORRE IN UN COMUNE SU DIECI AL VOTO

Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

La Lega resta Nord. O almeno, il rischio è alto. Il progetto strategico di Matteo Salvini, quello di trasformare la Lega in partito nazionale, potrebbe subire una seria battuta d' arresto con la prossima tornata di regionali e amministrative.

E anzi, proprio il voto nei Comuni, il vero banco di prova dell' innervamento di un partito nei territori, rischia di essere già perso. Non tanto per il voto popolare, il fatto è che al Sud le liste leghiste sono pochine: sulle 376 città che andranno al voto nelle 8 regioni del Centrosud, Alberto da Giussano comparirà soltanto in 36 comuni. E in alcuni casi, ci sarà soltanto perché una parte del centrodestra ha rifiutato l' alleanza.

Non aiuta il fatto che, nelle Regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre, i candidati leghisti sono soltanto due: Luca Zaia, che però vince in proprio, e la pisana Susanna Ceccardi che tenta l' aspra sfida nella rossa toscana. Come dire che l' effetto traino del candidato sulla lista non ci sarà. Ma questo Salvini lo sa e proprio per questo, almeno alle regionali, punta a fare il pienone dei voti di lista con la sua presenza e la campagna elettorale a perdifiato.

Insomma, è passato un anno soltanto dai fasti dell' estate 2019 ma il momento del bandwagon, l' effetto carrozzone dove il carro è quello del vincitore, sembra decisamente impallidito. Non che nessuno voglia più entrare nella Lega. Eppure, gli ultimi mesi sono stati un stillicidio di abbandoni.

Difficile fare il saldo tra entrati e usciti, ma il fenomeno non è più derubricabile a «beghe locali» così come è stato fatto per mesi. A Bari l' ex capogruppo in Comune Michele Picaro oggi corre per le regionali con Fratelli d' Italia, dopo che 108 leghisti pugliesi avevano scritto a Salvini una dura lettera per lamentare la fine della costruzione di una «classe dirigente credibile, preparata ed autorevole».

Mentre hanno lasciato la Lega i consiglieri comunali di Monopoli Antonio Rotondo e Francesco Leggiero, così come il segretario cittadino di Andria Benedetto Miscioscia, l' assessore di Ostuni Luca Cavallo con un consigliere comunale e due vicesegretari cittadini. Anche se la Lega ha convinto il sindaco di Foggia Franco Landella a lasciare Forza Italia.

Meno vistoso il fenomeno in Campania, dove hanno lasciato due sindaci del casertano (Luciano Fatigati e Gabriele Piatto) e tutto il gruppo della lega sannita che con Nicola Santamaria è passato in blocco a FdI. Ma proprio in Campania, dove il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere attribuisce alla Lega soltanto il 3,3% (alle Europee dello scorso anno era il primo partito con il 19,2%), è vistosa la scarsa presenza della Lega dalla competizione per le amministrative.

Il simbolo sarà infatti presente in soli sei comuni (su 85): Giugliano, Ariano Irpino, San Nicola la Strada, Pagani, Angri e Cava de' Tirreni (dove Matteo Salvini di recente è stato contestato). In Calabria, ha lasciato la Lega il suo primo consigliere provinciale a Catanzaro, Azzarito Cannella, per aderire a Forza Italia.

Dura anche la corsa in Sicilia, dove almeno un parte del centrodestra ha sbattuto la porta in faccia alla Lega: simbolo non gradito a Enna, Marsala e Milazzo. Mentre ad Agrigento, almeno, Lega e FdI corrono insieme in un polo sovranista. Ma nella città dei templi hanno lasciato la Lega il commissario cittadino Francesco Di Mare e la consigliera comunale Nuccia Palermo, mentre a Siculiana i salviniani sono stati abbandonati dalla vicesindaco Domenica Galletto.

