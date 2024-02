IN SARDEGNA UN VOTO DA BARZELLETTA – LA SCONFITTA DEL CANDIDATO DELLA MELONI, PAOLO TRUZZU, E’ CERTA. MA SULL'ISOLA LO SCRUTINIO NON È ANCORA TERMINATO: DOPO 36 ORE MANCANO ALL’APPELLO 19 SEZIONI – PER LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE DELLA VITTORIA DI ALESSANDRA TODDE SI DOVRA’ ASPETTARE LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI (CHE PUO' ARRIVARE ANCHE TRA DUE SETTIMANE) - GLI UTENTI SUI SOCIAL SI SCATENANO: "QUANDO FINIRANNO LO SPOGLIO SI DOVRA' VOTARE PER ELEGGERE IL NUOVO PRESIDENTE..."

Neanche Paolo Truzzu — per ora — contesta la vittoria di Alessandra Todde, ma per proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni sarde si dovrà attendere. Quanto? Tempi certi non se ne possono prevedere e se nelle prossime ore non si risolveranno problemi e riconteggi nelle 19 sezioni nelle quali ancora non si sono completate le operazioni di scrutinio, sarà la Corte d’appello di Cagliari a decidere e a proclamare risultati ufficiali ed eletti.

Fu così anche nel 2019, fra anomalie e interpretazioni contrastate si dovette attendere un mese. Stavolta l’attesa dovrebbe essere più contenuta, forse ci vorranno due settimane, ma nessuno - soprattutto dopo i contrattempi fra sistema informatico regionale e dati dei comuni - azzarda previsioni.

Anche sui numeri non ci sono certezze: il cumulo fra schede ancora non scrutinate nelle 19 sezioni, nulle, bianche e contestate si aggira fra 27 e 29 mila, ma sono poche migliaia quelle sulle quali dovrebbero concentrarsi le verifiche della Corte d’appello. Truzzu ha posto l’accento sulle nulle: «Soltanto a Cagliari sono un migliaio (per l’esattezza 1.022, ndr)», 1039 a Sassari. […]

I voti contestati, nell’ordine di qualche centinaio, possono fare la differenza. Aiuta poco anche affidarsi a precedenti. Tuttavia può dare qualche indicazione ciò che accadde a Cagliari nel 2019 nelle elezioni per il sindaco. Paolo Truzzu fu eletto al primo turno con il 50,12 per cento ebbe 1.582 voti più di Francesca Ghirra, candidata del centro sinistra - eletta nel 2022 deputata - ma potè evitare il ballottaggio (dall’esito incerto) per appena 80 voti. […]

