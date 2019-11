SARDINE CONTRO SALVINI – QUANTO DURERÀ IL MOVIMENTO CHE HA RIEMPITO PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA? TRANQUILLI, È GIÀ DISCIOLTO – L’INVENTORE DELLO SLOGAN E DEL RADUNO È MATTIA SANTORI, 32ENNE SENZA TESSERA POLITICA CHE DIVIDE IL SUO TEMPO TRA LA RICERCA E LO SPORT - IL PROBLEMA È CHE QUELLE 12MILA PERSONE SONO UNITE SOLO DAL FATTO DI ESSERE "CONTRO". E NON HANNO RAPPRESENTANZA POLITICA. O MEGLIO, NE HANNO TROPPA E FRAMMENTATA...

Luca Muleo per www.corriere.it

bologna, piazza maggiore contro salvini

Sono convinti che nel loro curriculum, «normale» e poco militante stia l’essenza di tutto. Vedere la mobilitazione partita da quei «quattro poveri cristi», auto definizione data sul palchetto arrangiato in Piazza Maggiore da Mattia Santori, 32 enne primo ideologo delle seimila - in realtà alla fine quindicimila «sardine contro Salvini» – «ha fatto pensare alla gente che fosse ora di muoversi».

mattia santori

La tanto invocata società civile si è riconosciuta nei quattro, sconosciuti trentenni bolognesi, che al grido di «Bologna non si Lega» e «l’Emilia Romagna non abbocca» ha dato il benvenuto al leader leghista e alla sua delfina Lucia Borgonzoni, candidata alla poltrona di governatore nelle elezioni del 26 gennaio.

lucia borgonzoni matteo salvini

Idea nata di notte

Era in motorino, l’una di notte, quando gli viene l’illuminazione. La ribellione all’idea di sentir soffiare addosso il vento leghista nella resistente Bologna. Mattia chiama i tre amici, si ritrovano nell’appartamento condiviso con loro per tre anni. La scintilla è proprio questa: quattro ragazzi senza tessere e senza storia politica provano a fare la rivoluzione.

bologna, sardine contro salvini 1

La sua vita , come la sua giornata, è divisa a metà. La prima parte, che fa seguito alla laurea magistrale in Economia e Diritto, è dedicata all’attività di ricerca per i mercati energetici, soprattutto guardando alla sostenibilità. Per l’altra metà è istruttore sportivo, che si divide ulteriormente tra l’atletica insegnata ai bambini, il frisbee agli universitari e il basket con i disabili. È presidente de «La ricotta», associazione con la quale organizza il torneo di basket «Gallo da tre», raccogliendo fondi per i playground della periferia bolognese e ricordando l’amico Davide Galletti, scomparso prematuramente a causa di una leucemia.

bologna, sardine contro salvini

Il progetto prende vita

sardine contro salvini

Tra volantinaggi, tam tam sui social e ritaglio delle sardine distribuite a chi si metteva in fila al loro personalissimo banco del «mercato del pesce» in Piazza Maggiore, l’organizzazione in sei giorni è stata un’impresa vera per i quattro. Roberto Morotti è ingegnere con la passione per il riciclo della plastica, Giulia Trappoloni, fisioterapista originaria di Sansepolcro, ha 30 anni ed è la più giovane.

sardine contro salvini 3

Andrea Garreffa,laureato in scienze della comunicazione e con esperienze di studio in Spagna e in America, fa la guida turistica. Oggi il telefono ha squillato senza sosta. Ieri erano stati travolti dagli abbracci della piazza. Hanno lanciato la pagina Facebook per non dare tregua a Salvini e Borgonzoni nelle prossime tappe del loro tour elettorale in Emilia Romagna. Ma la prima preoccupazione è tornare alla vita di tutti i giorni. Per Mattia le pulizie di casa e un viaggio a Madrid prenotato un mese fa, quando le sardine erano ancora dentro a una scatola.

paola taverna si intesta le sardine contro salvini sardine contro salvini 2 luca zaia a bologna per la borgonzoni luca zaia a bologna per la borgonzoni 1 matteo salvini lucia borgonzoni 1