“È UNA SPLENDIDA NOTIZIA PER GLI ITALIANI” – MARIO DRAGHI ESULTA PER LA RIELEZIONE DI MATTARELLA (MA NON TROPPO, VOLEVA ESSERE LUI AL SUO POSTO): “SONO GRATO AL PRESIDENTE PER LA SUA SCELTA” – MACRON: “AUGURI CARO SERGIO, CONTO SU DI TE PER UN’EUROPA FORTE” – IL “WASHINGTON POST”: “SPINTA ALLA STABILITÀ DEL PAESE, MA FALLIMENTO DEI PARTITI”