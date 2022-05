31 mag 2022 14:28

SE MANCA MANODOPERA E’ COLPA DEL REDDITO DI CITTADINANZA? E’ FALSO, ANZI FALSISSIMO! GUARDATE I DATI - L'EROGAZIONE MEDIA DEL REDDITO È DI 580 EURO E LO PERCEPISCONO POCO MENO DI TRE MILIONI DI PERSONE - SOLO UN TERZO DI QUESTI (900 MILA), SULLA BASE DEI PARAMETRI DI LEGGE, È OCCUPABILE - DI QUESTI, IL 20-22% HA GIÀ UN IMPIEGO, CHE PERÒ NON GLI FA SUPERARE LA SOGLIA DI POVERTÀ - NE RESTANO 750 MILA, IL 55% DEI QUALI DONNE, MOLTE CON BAMBINI (DIFFICILMENTE OCCUPABILI IN SETTORI COME EDILIZIA E AGRICOLTURA) - NELLE AREE IN CUI C'È UNA CARENZA DI MANODOPERA CI SONO 300 MILA PERCETTORI DI REDDITO E MOLTI DI LORO HANNO UN LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE CHE NON RAGGIUNGE LA TERZA MEDIA…