27 mar 2023 10:51

SECONDO "IL TIRRENO", LA DONNA CHE SI È FINTA AVVOCATO E HA FALSIFICATO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE E' LA FIGLIA DI DENIS VERDINI, DILETTA CHIARA – “LE IENE” HANNO BECCATO "LA FIGLIA DEL NOTO POLITICO" A FINGERSI AVVOCATO PER SCUCIRE QUALCHE CENTINAIO DI EURO A UNA POVERA BADANTE – VIDEO: NEL SERVIZIO, LA FURBETTA PREGA "LE IENE" DI NON ESSERE SPUTTANATA E OFFRE 20MILA EURO PER NON FAR MANDARE IN ONDA IL SERVIZIO… - SUL CASO INDAGA LA PROCURA DI FIRENZE