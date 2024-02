PER LA SERIE VIDEO INVECCHIATI MALE – NEL COMIZIO FINALE A CAGLIARI, MERCOLEDÌ SCORSO, A SOSTEGNO DI PAOLO TRUZZU, GIORGIA MELONI SI È MESSA A FARE LE FACCETTE PER SPERNACCHIARE ALESSANDRA TODDE E LA SINISTRA: RISULTATO? È STATA LEI A FINIRE BASTONATA DAGLI ELETTORI - “IL CAMPO LARGO? MA CHE È? PERCHÉ UNO DOVREBBE SCEGLIERE LEI E NON TRUZZU? PER L’ANTIFASCISMO. PROGRAMMA CONCRETO E INNOVATIVO” – IL “CHI SE NE FREGA” DI MUSSOLINIANA MEMORIA E LA VOCINA STRIDULA PER SFOTTERE GLI AVVERSARI - VIDEO

LE FACCE, LA VOCINA STRIDULA, L'ATTACCO AL CAMPO LARGO - IL COMIZIO DI GIORGIA MELONI PER PAOLO TRUZZU

Trascrizione di alcuni estratti dal comizio di Giorgia Meloni per Paolo Truzzu

le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu

Noi non veniamo qui in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Cos'è, cos'è? Il campo largo rispetto a? Che so, un campo da calcio? Non so [...] Lo abbiamo fatto con il PNRR anche qui, ma ve lo ricordate: “il PNRR? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR? Speriamoooo, speriamo che ci fa perdere i soldi del cliente. Oooh Dio. Volete rivedere il PNRR? Ci farete perdere i soldi del PNR? Sto mantra, no...”

[...] Tra l'opposizione e certi grandi giornaloni? No, ogni giorno parlano del fatto che noi litighiamo. Ah, ma adesso il governo cade. Adesso cade. Sta per cadere, Eh? Sta per cadere, poi si svegliano tutti i giorni. [...]

[...] Primo paese al mondo, anche vietando la produzione, la commercializzazione del cibo sintetico e anche lì anche lì. Le solite lobby con la sinistra che gli va sempre dietro hanno detto oh, rimarremo isolati al mondo. [...]

Anche questo ha fatto arrabbiare qualche governatore? Perché evidentemente. Insomma, eh, bisogna fare un po’ di casino per non far capire la verità. Ma chi se ne frega sinceramente noi dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini, no? Poi dicessero che sono...vabbè [...].

“Grazie a noi ti puoi ristrutturare casa gratuitamente”. Praticamente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci ha costato 140 miliardi di euro. [...]

Perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzu? Per l'antifascismo. Bene, bene programma. Programma concreto, articolato, innovativo, va bene, va bene?

GIORGIA MELONI . MEME SULLE ELEZIONI IN SARDEGNA GIORGIA MELONI - PAOLO TRUZZU PAOLO TRUZZU - GIORGIA MELONI le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu 1 paolo truzzu giorgia meloni matteo salvini e giorgia meloni sardegna le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu 3 le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu 2 GIORGIA MELONI - PAOLO TRUZZU balilla - manganelli rigati - meme le faccine di giorgia meloni al comizio per paolo truzzu