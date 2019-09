6 set 2019 18:16

SETA DI VENDETTA - DOPO IL TRADIMENTO DI CONTE SUL GOLDEN POWER PER IL 5G, LA CINA MANDA UN PIZZINO TRAMITE IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI: “AUSPICHIAMO UNA STRATEGIA FONDATA SULLA FIDUCIA E SUI BENEFICI RECIPROCI”, POI, TANTO PER GRADIRE, RICORDA “I MASSICCI INVESTIMENTI” FATTI DA HUAWEI E ZTE IN ITALIA – DA PECHINO CI SONO MOLTI SOSPETTI SUL NUOVO GOVERNO, E SU DI MAIO, COME DIMOSTRA IL LANCIO DELLA "XINHUA" RIVELATO DA DAGOSPIA E POI RIMOSSO...