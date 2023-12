SI METTE MALE PER SLEEPY JOE – TRUMP SORPASSA E STACCA BIDEN NEI SONDAGGI: SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL” HA BEN QUATTRO PUNTI DI VANTAGGIO – E IL PRESIDENTE IN CARICA SI GIOCA LA CARTA DEL “PERICOLO DEMOCRATICO”: “TRUMP RAPPRESENTA MOLTE MINACCE PER QUESTO PAESE. RICORDERETE IL 6 GENNAIO, LUI SEDUTO PER ORE NELLA SUA SALA DA PRANZO PRIVATA VICINO ALLO STUDIO OVALE, MENTRE LA FOLLA PROFANAVA IL CAMPIDOGLIO…”

(ANSA) - "Donald Trump rappresenta molte minacce per questo Paese. Dal diritto di scelta ai diritti civili, al diritto di voto, alla posizione dell'America nel mondo. Ma la più grande minaccia di tutte è quella che Trump pone alla nostra democrazia. Se perdiamo questa, perdiamo tutto": Joe Biden è andato all'attacco del suo probabile rivale nella corsa alla Casa Bianca, durante un evento elettorale in California. Il presidente ha affermato che gli Stati Uniti non possono permettersi di rischiare di avere Trump in carica nel 250/mo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, nel 2026. (ANSA).

"Tutto quello che dobbiamo fare è scendere in campo. Scendere in campo di nuovo e far sentire la nostra voce", ha esortato. "Forse ricorderete il 6 gennaio, Trump seduto per ore nella sua sala da pranzo privata vicino allo Studio Ovale, guardando tutto ciò che accadeva in tv. La folla che attacca la polizia di Capitol Hill, uccide e profana il Campidoglio", ha proseguito, definendo il tycoon "il primo candidato perdente nella storia a rifiutarsi di accettare la volontà del popolo".

Biden ha concluso ammonendo che nonostante tutto quello che ha fatto, Trump ha promesso di essere peggio nel secondo mandato. "Sta minacciando di usare l'esercito americano nelle strade d'America per dare la caccia ai suoi oppositori politici", ha messo in guardia. Infine ha ricordato la promessa del suo predecessore di voler essere un dittatore ma "solo nel primo giorno". "Bene, grazie a Dio, solo per un giorno", ha ironizzato, facendosi il segno della croce. (ANSA).

SORPASSO NEI SONDAGGI: TRUMP STACCA BIDEN DI 4 PUNTI

Il presidente degli Usa Joe Biden è ai minimi di consenso nell’ultimo sondaggio del Wall Street Journal. Per la prima volta gli elettori gli preferiscono nettamente Donald Trump in un testa a testa per la Casa Bianca: 47% a 43%, ma in una elezione con 5 candidati indipendenti il suo vantaggio sale di sei punti. Solo il 23% degli elettori afferma che le politiche di Biden li ha aiutati, mentre il 53% dice di essere stato danneggia-to. Al contrario, circa la metà degli elettori afferma che le politiche di Trump li ha aiutati. Solo il 37% approva l’operato di Biden come presidente, il livello più basso nei sondaggi del Wsj dal 2020, mentre il 61% lo valuta nel comples-so. Un record negativo.

