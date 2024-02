SI SVEGLIANO TUTTI DOPO LA SCONFITTA! ANCHE LA FORZISTA ‘MESTIZIA’ MORATTI ASSESTA UNA LEGNATA A GIORGIA MELONI E ALLA CANDIDATURA TRUZZU “CHE NON È STATA SUFFICIENTEMENTE FORTE” - "OGNI SCONFITTA PUÒ ESSERE UN ELEMENTO DI RIFLESSIONE PER MIGLIORARE" - POI RIVENDICA IL RISULTATO DI FORZA ITALIA CHE IN SARDEGNA "SI AFFERMA COME SECONDO PARTITO DELLA COALIZIONE”

letizia moratti congresso forza italia

(ANSA) "La coalizione del centrodestra in Sardegna ha superato quella del centrosinistra, evidentemente è stato un problema più legato a una candidatura che non è stata sufficientemente forte". Così Letizia Moratti, che guida la Consulta nazionale di Forza Italia, ha commentato il risultato elettorale delle regionali in Sardegna a margine di una conferenza stampa all'Università Cattolica di Milano.

"Comunque il centrodestra è uscito con una percentuale di voti maggiori rispetto a quelli del centrosinistra", ha aggiunto sottolineando però che l'esito elettorale non avrà ripercussioni sul governo e sulla tenuta della coalizione.

paolo truzzu elezioni regionali sardegna

"Sono elezioni locali certamente da non sottovalutare, ogni sconfitta può essere un elemento di riflessione per migliorare la propria proposta politica", ha spiegato. In merito al risultato del suo partito, Forza Italia, che è andato meglio della Lega, Moratti ha sottolineato che "la nostra come FI non è una competizione con gli alleati di governo, nel modo più assoluto. Cerchiamo di rivolgerci ad un elettorato che in questo momento non vota - ha concluso -. Sicuramente Forza Italia in Sardegna si afferma come secondo partito della coalizione, ed ha avuto una percentuale di calo molto inferiore rispetto al calo di tutti gli altri partiti".

LO SPOGLIO SARDO - VIGNETTA BY NATANGELO - IL FATTO QUOTIDIANO letizia moratti foto di bacco (2)