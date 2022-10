SILVIO DOVEVA FARE L’INVESTITURA! – BERLUSCONI È DOVUTO ANDARE AL SENATO PER BLINDARE LA RONZULLI COME CAPOGRUPPO: TEMEVA CHE QUALCUNO SI AMMUTINASSE CONTRO L’EX INFERMIERA, CHE INVECE, DI FRONTE AL VECCHIO “BANANA”, È STATA ELETTA PER “ACCLAMAZIONE” – “LA SENATRICE È BRAVA IN TUTTO QUELLO CHE HA FATTO. LA CONOSCO DA 30 ANNI”. QUINDI DA QUANDO “KISS ME LICIA” NE AVEVA 17? - "LA MELONI MI HA CHIESTO DI ESSERE SUO CONSIGLIERE, E MI SONO MESSO A DISPOSIZIONE"

(ANSA) - Licia Ronzulli, a quanto si apprende, è stata eletta presidente dei senatori di Fi per acclamazione. "Conosco la senatrice da 30 anni è brava in tutto quello che ha fatto e sarà brava anche in questo ruolo", ha detto Berlusconi intervenendo alla riunione.

BERLUSCONI, IN FI AMAREZZA PER DISTRIBUZIONE COLLEGI

(ANSA) - "In Forza Italia c'è profonda amarezza perchè a parità di elettori con la Lega, il modo in cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato 20 deputati in meno e 10 senatori in meno. Per questo non io ma i miei senatori hanno voluto dare un segnale su questo tema chiedendo pari dignità con la Lega". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, arrivando al Senato

Il mancato voto su La Russa, ha spiegato, era per chiedere "pari dignità con la Lega, come la chiediamo sulle altre cariche, sulla base che abbiamo gli stessi numero di elettori". I senatori di Fi, ha aggiunto ancora Berlusconi, "erano convinti di votare per La Russa al secondo turno, quindi non c'era né scostamento di programmi ne' sulle persone né sul centrodestra. Io sono il fondatore del centrodestra, sono colui che deve tenerci di più all'unità del centrodestra".

BERLUSCONI,FARÒ CONSIGLIERE MELONI, SU MIEI FIGLI COSE INVENTATE

(ANSA) - "Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose da dare e lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono messo assolutamente a disposizione. Quindi tutto quello che è stato inventato, sui miei figli eccetera è semplicemente una invenzione". Lo gha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, arrivando a Palazzo Madama.

SENATO: RONZULLI (FI), GRAZIE A BERLUSCONI E AI SENATORI

(ANSA) - "Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi indicato come presidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama e tutti i senatori che hanno accolto questa proposta all'unanimità. Ci aspetta un lavoro duro e impegnativo, ma certamente anche emozionante, che porteremo avanti tutti insieme, così come siamo abituati a fare. Da parte mia ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità ed enorme dedizione certa di poter contare sul sostegno di tutti i colleghi". Così, in una nota, la neo presidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli

