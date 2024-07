I SIMPSON MEJO DE' NOSTRADAMUS! - LA FAMOSA SERIE ANIMATA HA PREDETTO LA VITTORIA DI KAMALA HARRIS ALLE ELEZIONI USA? - NELLA PUNTATA "BART TO THE FUTURE", PUBBLICATA NEL 2000, LISA SIMPSON DIVENTA LA PRIMA DONNA PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI E INDOSSA UN ABITO MOLTO SIMILE A QUELLO INDOSSATO DALLA VICEPRESIDENTE AMERICANA ALL'INAUGURAZIONE DEL 2021 - GUARDA CASO, LA FIGLIA DI HOMER E MARGE DIVENTA "COMMANDER IN CHIEF" DOPO IL "PRESIDENTE TRUMP" - LE PROFEZIE DEI SIMPSON SONO ORMAI FAMOSE DA TEMPO, CON NUMEROSE PREVISIONI CHE POI SI SONO AVVERATE…

KAMALA HARRIS

(ANSA) -I Simpson come i moderni Nostradamus: la popolare serie televisiva sembra infatti aver ancora una volta "predetto il futuro", in questo caso per Kamala Harris, ora candidata democratica alla presidenza Usa. Come riferisce la Cnn, nell'episodio intitolato "Bart to the Future" pubblicato nel 2000, Lisa Simpson cresce fino a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. Indossa un abito sorprendentemente simile a quello indossato dalla prima vicepresidente donna americana all'inaugurazione del 2021, compresi i suoi accessori.

LISA SIMPSON PRESIDENTE US NELL'EPISODIO BART TO THE FUTURE

Al Jean, uno dei più noti scrittori della serie, ha commentato la somiglianza sui social media. "La 'profezia' dei Simpson di cui sono orgoglioso di far parte", ha scritto su X. Non è la prima volta che un episodio dei Simpsons legge il futuro: nello stesso episodio del 2000, Lisa Simpson diventa infatti commander in chief dopo un "presidente Trump", ben 16 anni prima che il tycoon fosse effettivamente eletto.

KAMALA HARRIS joe biden e kamala harris arrivano al congresso con marito e moglie doug emhoff e kamala harris prima del giuramento