(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Fratelli d'Italia supera il Pd e diventa secondo partito d'Italia: con il 19,5% (+0,4 rispetto alla scorsa settimana), il partito di Giorgia Meloni supera quello guidato da Enrico Letta (sceso al 19,2, -0,3%) e si attesta sotto la Lega, che scende al 21% (-0,3%). Si evince dal sondaggio settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto.

Quanto agli altri partiti, al quarto posto c'è il M5S, in discesa (-0,2%) attestandosi al 16,8%, cresce Fi (+0,3%) fino al 7%; Azione scende al 3,5% (-0,2), come SI (2,9%, -0,1). In crescita, entrambi dello 0,2%, i Verdi (2%) e +Europa (1,9%), e stabile Iv all'1,8.

In crescita dello 0,2% MdP Articolo 1 (1.8%) Le altre liste sono al 2.6%. Nota Informativa: valori espressi in %. Date di esecuzione: 12-17 maggio 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni.

3 - IL RADAR SWG - 10-16 MAGGIO 2021

I VACCINI

La voglia di essere protetti dal Covid-19 e di tornare alla normalita risulta elevata: 4 italiani maggiorenni su 5 sono favorevoli alla vaccinazione, in particolare il 37% e gia vaccinato e il 41% e intenzionato a farlo il prima possibile.

Le principali motivazioni ad immunizzarsi sono ridurre il rischio di contrarre il virus e, a seguire, fare il proprio dovere da cittadino evitando di contagiare gli altri. Solo il 7% degli italiani non ha alcuna intenzione di vaccinarsi, ma un ulteriore 11% e ancora indeciso. Tra i meno propensi a sottoporsi alla profilassi ci sono i 25-34enni e i residenti nel Nordest (11%).

I freni a vaccinarsi riguardano soprattutto la paura degli effetti collaterali e il sospetto che i vaccini non siano stati adeguatamente testati. Pochi manifestano una contrarieta di principio all’immunizzazione.

Sul tema della liberalizzazione dei brevetti, proposto dal Presidente degli Stati Uniti Biden, la maggioranza degli italiani e d’accordo (2 cittadini su 3) in quanto considera che i vaccini debbano essere un bene comune. Particolarmente favorevoli risultano gli elettori del PD (86%), di FDI (83%) e del M5S (78%), mentre i sostenitori della Lega mostrano qualche perplessita in piu (63% di favorevoli).

Esiste tuttavia un 14% della popolazione contraria a togliere i brevetti, temendo l’incapacita delle strutture di creare vaccini in modo sicuro e che le case farmaceutiche perdano interesse a investire nella loro produzione.

LE OPPORTUNITA DEL PNRR PER LE INFRASTRUTTURE

Nei prossimi dieci anni l’Italia avra a disposizione 62 miliardi di euro da investire in infrastrutture, mobilita e logistica sostenibili, come stabilito nel PNRR. L’esperienza della pandemia ha pesantemente influenzato la bussola delle priorita infrastrutturali.

Le strutture sanitarie difatti, per oltre la meta degli italiani dovrebbero essere le prime destinatarie degli investimenti.

Emergono inoltre esigenze soprattutto sul fronte del miglioramento della rete idrica, del potenziamento della capillarita dell’alta velocita e della rete ferroviaria, in particolare al Sud, e del rinnovo del parco dei mezzi di trasporto per la riduzione delle emissioni.

Il dibattito sul collegamento tra Sicilia e Calabria, che da lungo tempo impegna politica e societa civile, sembra esser sfociato (per lo meno temporaneamente) in un largo accordo, anche tra i residenti delle due regioni direttamente coinvolte, sulla non necessita di includere l’opera nel PNRR, seppure il 47% si mostra favorevole alla sua realizzazione in prospettiva.

Infine, al centro del rilancio economico e sociale del Paese viene posto il concetto di sostenibilita, inteso e declinato concretamente in una prospettiva multidimensionale e intergenerazionale. Alle fasce d’eta piu adulte preme soprattutto evitare ogni tipo di spreco e attivare circuiti virtuosi sociali ed economici per la collettivita; i piu giovani aspirano invece a una maggiore attenzione nei confronti dell’impronta ambientale delle infrastrutture e del futuro delle giovani generazioni.

COSA E OGGI UN SERVIZIO PUBBLICO

La rappresentazione che gli italiani hanno del Servizio Pubblico ad oggi non puo dirsi certo positiva. Essa si regge attorno all’affermazione del principio dell’universalita, a cui pero si contrappone un’immagine negativa in termini di efficienza, qualita e semplicita dei servizi erogati. All’aumentare delle difficolta economiche degli intervistati e della disillusione verso il sistema partitico, il giudizio si fa piu severo, tradendo un maggior senso di sfiducia verso il ruolo e l’operato del Pubblico.

Sanita (86%), scuola (82%) e mobilita (76%) sono gli ambiti piu vicini al concetto di servizio pubblico. Di contro, l’accesso a internet e i servizi web assumono un’accezione pubblica per appena 1 italiano su 3, nonostante la loro centralita nella vita quotidiana.

L’apporto di soggetti privati nell’erogazione di un servizio ‘pubblico’ comporta luci e ombre. Se per circa 2 italiani su 5 la qualita e l’efficienza delle prestazioni aumenterebbero, e ancor piu vero che il servizio si farebbe piu costoso (62%) e - nella rappresentazione degli intervistati - rischierebbe di non essere piu accessibile da tutti.

