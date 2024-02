SOGNO O SONDAGGIO? – NELL’ULTIMA SETTIMANA FRATELLI D’ITALIA TORNA A SALIRE (+0,3%), STANDO A SWG. E CRESE ANCHE IL PD, CON I DEM CHE SUPERANO DI NUOVO LA SOGLIA DEL 20% – IL CASO NAVALNY AFFOSSA LA LEGA, IN CALO DELLO 0,3%. A PESARE ANCHE GLI STORICI RAPPORTI DEL CARROCCIO CON IL PARTITO DI PUTIN, RUSSIA UNITA – IN CALO ANCHE IL M5S (-0,4%) E FORZA ITALIA (-0,2%)….

Nella settimana dominata dalla scomparsa di Aleksej Navalny, l’oppositore politico russo morto in prigionia in Siberia, il Pd segna la crescita maggiore tra tutti i principali partiti italiani. Secondo l’ultimo sondaggio politico Swg per il TgLa7, negli ultimi giorni gli elettori italiani premiano i dem, in aumento di 0,4 punti. La formazione di Elly Schlein si attesta così al 20,1%. Salgono anche Fratelli d'Italia – +03, al 28,2% – e Verdi e Sinistra, +0,1.

La posizione della Lega sulla morte del dissidente russo non premia il partito. […] Matteo Salvini ha detto che a fare chiarezza sono “i medici, i giudici, non la facciamo noi", scatenando nuove polemiche. Negli ultimi giorni la Lega cala dello 0,3%, fermandosi all’8 per cento delle intenzioni di voto.

A pesare sulla performance del partito sono forse anche gli storici rapporti del Carroccio con il partito Russia Unita di Putin: proprio Salvini, anni fa, aveva definito “una montatura” l’arresto di Navalny come oppositore politico perché aveva “solo il tre per cento” dei consensi e non costituiva un pericolo dal punto di vista elettorale per lo zar.

In calo pure il M5s (-0,4%) e Forza Italia (-0,2%). Anche Azione è in discesa dello -0,1%. Tra i partiti minori Italia Viva e Democrazia Sovrana e Popolare risalgono di 0,2 punti. In calo +Europa e Unione popolare (-0,1%), Italexit per l'Italia, -0,2%, stabile Sud Chiama Nord. […]

