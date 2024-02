SORU SE LA PRENDE IN SACCOCCIA! L’EX GOVERNATORE DELLA SARDEGNA, CHE PENSAVA DI ESSERE L'UOMO DELLA PROVVIDENZA, HA PRESO MENO DEL 10% E NON ENTRERÀ NEANCHE IN CONSIGLIO REGIONALE. E QUINDI TUTTI I VOTI DEL TERZO POLO FINISCONO AL CESSO (A CONFERMA CHE IL VOTO UTILE ESISTE, QUELLO INUTILE PURE) – RENATO SORU INCASSA ANCHE UNA SCONFITTA IN FAMIGLIA: LA FIGLIA CAMILLA, PRO TODDE, ENTRERA’ IN CONSIGLIO...

Estratti da open.online

renato soru

«Ci è stato detto: “O la candidata del M5s o morte. Evidentemente non c’era la volontà di tenere assieme i riformisti». Il giorno dopo le elezioni regionali in Sardegna Carlo Calenda tiene il punto sulla strategia di Azione e del Terzo Polo nonostante i risultati non l’abbiano premiata.

CAMILLA SORU

In più, dalle parti del Terzo Polo è necessario anche ingoiare la prima vittoria in una Regione del Campo Largo. La candidata grillina Todde è stata appoggiata da Elly Schlein, che si è spesa per la sua vittoria come Giuseppe Conte. Il Pd ora è il primo partito in Sardegna mentre l’accoppiata con +Europa ha restituito ad Azione poco più di diecimila voti e l’1,5%. Certo, più di quelli di Rifondazione Comunista che appoggiava, chissà perché, l’ex governatore.

Ma comunque un risultato risibile per le ambizioni di Calenda & Co. E a simboleggiare una sconfitta indiscutibile – peraltro ammessa dal candidato – c’è anche la sconfitta in famiglia per l’imprenditore di Tiscali: la figlia Camilla entrerà in Consiglio, lui no. Per lei è stata anche una liberazione, come spiega oggi a Repubblica: «Sono contenta che mio padre non finirà per essere ricordato come il responsabile della sconfitta del centrosinistra».

camilla soru 4

«Spero stia bene, in campagna elettorale non ci siamo mai incontrati», aggiunge lei. Che poi rinuncia a rigirare il coltello nella piaga: «Ha perso un sindaco che è stato bocciato senza appello dai suoi cittadini, anche perché in una campagna elettorale da grande assente si è notato solo per le sue offese ignobili a Michela Murgia, mentre Todde andava casa per casa. Ha perso chi l’ha scelto e un governo che ha politicizzato la sfida locale, e inizia a deludere pure i suoi elettori».

