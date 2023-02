20 feb 2023 16:31

STATI SENILI D'AMERICA – LA POLITICA AMERICANA È DOMINATA DA VECCHIETTI CHE NON SI LEVANO DALLE PALLE (O SONO I 50ENNI CHE NON SONO RIUSCITI A FARSI LARGO?) – JOE BIDEN, CON SUOI 80 ANNI, È IL PIÙ VECCHIO PRESIDENTE IN CARICA DELLA STORIA USA E DONALD TRUMP SI AVVICINA AI 77 ANNI – LA 55ENNE NIKKI HALEY, EX AMBASCIATRICE ALL'ONU, IN CORSA PER LE PRIMARIE REPUBBLICANE, PROPONE “UN TEST OBBLIGATORIO DI SANITÀ MENTALE PER I POLITICI CHE HANNO PIÙ DI 75 ANNI”