STRANIERO, PAGA IL "PIZZO" ALLO STATO! - LA “CAUZIONE” DA 5 MILA EURO INTRODOTTA DAL DECRETO CUTRO, PER PERMETTERE AI DISPERATI CHE SBARCANO SULLE NOSTRE COSTE DI POTER USCIRE DAI CENTRI IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI ASILO, SCATENA LE IRE DEL PD – SCHLEIN: “SOLO L’ULTIMA CRUDELTÀ INUMANA DI UN GOVERNO FORTE COI DEBOLI E DEBOLE COI FORTI” – MAJORINO; “UN GOVERNO CHE SI COMPORTA DA SCAFISTA. L’IDEA DELLA CAUZIONE È GRAVE SUL PIANO DEI PRINCIPI” – CHI ARRIVA DA PAESI CONSIDERATI “SICURI” DOVRÀ TROVARE I SOLDI PER NON RIMANERE BLOCCATO QUATTRO SETTIMANE NEI CPR...

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

Cinquemila euro, per la precisione 4.938, per la libertà. Dopo il denaro per il viaggio ai trafficanti e quello per il riscatto ai carcerieri dei lager libici, il pizzo all’Italia. Chi parte alla volta del nostro Paese farà bene a prevedere questa somma per non rischiare di finire in un Cpr. Soprattutto se arriva da uno dei cosiddetti Paesi sicuri e lo attendono, come previsto dal decreto Cutro, procedure accelerate di frontiera e la reclusione in uno dei nuovi centri di rimpatrio che il Viminale sta cercando di realizzare (al momento ce n’è uno solo con 84 posti tra Modica e Pozzallo). Per evitare di essere rinchiuso per quattro settimane in attesa del (presunto) rapido esame della sua richiesta di asilo (che presumibilmente sarà respinta) dovrà pagare.

[…] questo hanno concepito i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio e dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti che hanno firmato un decreto attuativo dedicato a quella che definiscono “garanzia finanziaria”.

[… ]la cifra […], in teoria, dovrebbe servire a garantire al migrante un alloggio adeguato, i mezzi di sussistenza minimi necessari e la somma occorrente all’eventuale rimpatrio. Perché l’idea del governo è questa: chi arriva da Paesi che l’Italia considera sicuri (ad esempio Tunisia, Costa d’Avorio, Nigeria, Senegal, Gambia) e dunque con poche chance di ottenere la protezione internazionale, dovrebbe essere trattenuto allo sbarco in appositi Cpr nei luoghi di frontiera per quattro settimane, lì attendere l’esito della propria richiesta d’asilo ed essere direttamente rimpatriato in caso di diniego (sempre che esista un accordo con il Paese d’origine). Pagando 5.000 euro invece si potrà attendere la risposta in libertà.

Del tutto evidente dunque che chi rischia di essere rimandato indietro approfitterà di queste quattro settimane per allontanarsi e, in tal caso, la cosiddetta garanzia finanziaria verrà incassata dal prefetto del luogo in cui è stata versata e finirà nelle casse dello Stato. Così come è chiaro che solo con la regia di chi organizza il viaggio sarà possibile che i migranti arrivino già con la fideiussione in tasca pronta da depositare […]

Insorgono le opposizioni: «È solo l’ultima crudeltà inumana di un governo forte coi deboli e debole coi forti», attacca la sgretaria del Pd Elly Schlein. «Un governo che si comporta da scafista. L’idea della cauzione è grave sul piano dei principi, determinando, perfino tra i migranti rimpatriabili, migranti di serie A e migranti di serie B», dice il responsabile immigrazione del Pd Francesco Majorino, mentre il presidente dei senatori dem Francesco Boccia aggiunge: «Vogliono trasformare questo paese nell’ungheria di Orban. Questo governo è una vergogna».

Si tratta di una norma illegale già introdotta dall’Ungheria che la Corte di giustizia europea nel 2020 ha già sanzionato, ricorda Riccaro Magi di +Europa: «Una tangente discriminatoria e classista verso chi scappa da fame e guerre. Ci sarebbe da vergognarsi solo per averlo pensato». […] Il Viminale dal canto suo precisa che il versamento dei cinquemila euro mira a «scongiurare il rischio di fuga, rivestendo il carattere di deposito cauzionale.

