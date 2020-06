STURM UND TRUMP – IL PRESIDENTE USA NEGA DI AVERE IL PARKINSON DOPO IL VIDEO IN CUI SCENDEVA LA SCALA CON DIFFICOLTÀ A WEST POINT (E NON RIUSCIVA A TENERE UN BICCHIERE IN MANO) – CONTINUANO AD ARRIVARE SONDAGGI HORROR CHE DANNO BIDEN AVANTI DI 12 PUNTI E LUI CAZZEGGIA SU YOUTUBE CON IL FIGLIO DON JR: “GLI ALIENI? SO QUALCOSA DI INTERESSANTE” – BIN LADEN VOLEVA UCCIDERE OBAMA, “COSÌ DIVENTA PRESIDENTE BIDEN CHE È TOTALMENTE IMPREPARATO”. "UN OTTIMO SPOT!"– VIDEO

DAGONEWS

donald trump intervistato dal figlio don jr 2

Mentre continuano ad arrivare sondaggi horror sul suo gradimento, Donald Trump si fa intervistare dal figlio Don Junior su Youtube e sgancia qualche bombetta tra il serio e il faceto. Domanda: “Ci farai sapere se ci sono gli alieni?”. Risposta: “Non ti dirò cosa so, ma è molto interessante”.

Poi si passa alle cose serie, con Don Jr che parla di alcuni documenti manoscritti da Bin Laden durante il raid che lo uccise, in cui si leggerebbe che l’allora capo di Al Qaeda voleva uccidere Obama: “È il capo degli infedeli e ucciderlo farebbe diventare presidente Biden, totalmente impreparato a quel ruolo”. Una sorta di endorsement al contrario, che è piaciuto molto al puzzone di Washington: “ci farei subito un grande spot”. “È il tuo regalo per la festa del papà”, ha risposto Don Jr.

osama bin laden

Biden allunga ancora su Trump nei sondaggi

Da https://www.cdt.ch/

donald trump non riesce a bere

Joe Biden stacca Donald Trump di 12 punti (50% a 38%) nell’ultimo sondaggio di Fox News per la Casa Bianca, condotto tra il 13 e il 16 giugno. Un ulteriore allungo rispetto alla rilevazione del mese precedente, quando l’ex vicepresidente guidava 48% a 40%. Il 61% del campione inoltre disapprova l’operato del presidente mentre solo il 32% lo promuove (56% contro 37% il mese prima).

missione osama bin laden in the situation room

L’antipatia per il tycoon è un fattore trainante per molto elettori di Biden (63%), solo il 31% dice di essere motivato in prima battuta dall’entusiasmo per il vice di Obama. Nello stesso tempo, il 62% dei fan di Trump dice di sostenerlo senza entusiasmo. Un altro dato interessante: solo il 18% degli intervistati afferma che qualcuno della sua famiglia ha partecipato alle proteste per la morte di George Floyd ma il 57% approva le manifestazioni, contro il 35% che non le condivide.

Trump contro Fox: «Un altro sondaggio falso»

Donald Trump attacca nuovamente la sua tv preferita per l’ennesimo sondaggio che lo indica in forte svantaggio: «Fox News è uscita con un altro dei suoi falsi sondaggi, fatti dallo stesso gruppo di odiatori che li fece anche molto peggio nel 2016. Guardate cosa accadrà in novembre. Fox è terribile!», twitta.

donald trump e la difficolta' nello scendere la scaletta

Trump si fa aiutare a fare una scala. Ma nega di avere Parkinson

Da www.huffingtonpost.it

Si è parlato molto della salute fisica di Donald Trump negli ultimi giorni, dopo che è circolato un video in cui ha avuto bisogno di farsi aiutare per scendere da una rampa, dopo un suo discorso all’accademia militare di West Point. Sono circolate tante voci, tra cui quella che il tycoon potrebbe avere il morbo di Parkinson. Ipotesi che il presidente ha smentito in un’intervista al Wall Street Journal: “Sono rimasto lì per ore. E cosa succede? Mi fanno ‘pubblicità’ per aver sceso una rampa. E avrà il Parkinson? Non credo”.

Trump ha spiegato al giornale che “la rampa era molto scivolosa” e non aveva le scarpe adatte, per questo gli è servito un aiuto. Nell’immediato si era giustificato su Twitter: ”Era una rampa molto lunga e scivolosa. Negli ultimi metri sono corso giù″.

