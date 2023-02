17 feb 2023 19:11

SUPERBONUS, A CHI GIRANO I MELONI? AL CAV! FORZA ITALIA, CHE FIN DALL’INIZIO AVEVA CRITICATO IL BLITZ DEL GOVERNO (“IL MONDO DEL CENTRODESTRA CI SPUTERÀ IN FACCIA”) HA FATTO SAPERE CHE VUOLE SUBITO DELLE MODIFICHE AL TESTO E SOPRATTUTTO DICE NO ALL’APPROVAZIONE DEL DECRETO ATTRAVERSO IL VOTO DI FIDUCIA. IN PRATICA, IL PARTITO DI BERLUSCONI CHIEDE CHE SI APRA UN TAVOLO DI MAGGIORANZA PER DISCUTERE DELLE CORREZIONI…