CHRISTINE, "PREMIER" DAME - MACRON STA PENSANDO DI PROPORRE LA LAGARDE COME PREMIER, SU CONSIGLIO DI SARKOZY (CHE VUOLE SILURARE LA CANDIDATA DEL SUO PARTITO, VALERIE PECRESSE) - DEL RESTO MACRON HA ORMAI SVOLTATO A DESTRA, PER PARARE I COLPI DI LE PEN E ZEMMOUR - LA PRESIDENTE DELLA BCE NON VEDE L’ORA DI TRASLOCARE DA FRANCOFORTE, DOVE GODE DI POCA STIMA, E SAREBBE PERFETTA ANCHE PER LE RIFORME CHE IL PAESE NON PUÒ PIÙ RIMANDARE (COME QUELLA DELLE PENSIONI)