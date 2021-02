22 feb 2021 18:54

PER I TEDESCHI E’ SEMPRE "IL CONTE DRAGHILA"? SUPERMARIO FA ASSE CON LA MERKEL IN VISTA DEL CONSIGLIO UE: TELEFONATA NEL POMERIGGIO PER PARLARE DI LOTTA AL COVID E MEDITERRANEO – IN GERMANIA, IN LOCKDOWN DURO DA META’ DICEMBRE, LA SETTIMANA È INIZIATA CON DATI POCO INCORAGGIANTI: DOMENICA, PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO, I NUOVI CONTAGI HANNO CONTINUATO AD AUMENTARE…(IL LOCKDOWN DURO, A QUANTO PARE, NON PORTA I BENEFICI SBANDIERATI DAI RIGORISTI DI CASA NOSTRA)