LA TRIMURTI DEL POPULISMO - IL PIANO DI QUEI DUE GENI DI GRILLO E CONTE PER LE ELEZIONI POLITICHE: TRE LISTE GUIDATE RISPETTIVAMENTE DA ORSINI, DI BATTISTA E GIUSEPPE CONTE, CON BEPPE GRILLO A FARE IL PADRE NOBILE DELL’OPERAZIONE - L’IDEA SAREBBE QUELLA DI CORRERE SEPARATI, CON UN ACCORDO UNITARIO POST ELETTORALE PER FREGARE IL PD DI ENRICHETTO LETTA - E L'ATLANTISTA DI MAIO DOVE LO METTIAMO?

Marco Antonellis per www.italiaoggi.it

Contatti, qualche telefonata, incontri involontari. Il processo di avvicinamento tra il Movimento Cinque Stelle di Conte, Di Battista e il mondo intorno a Orsini è sempre più rapido e veloce.

Non c'è fronte su cui non facciano asse comune. La guerra in Ucraina, gli attacchi all'Europa in silenzio, la Russia di Putin.

Un nuovo universo populista che secondo molti parlamentari grillini potrebbe già prendere forma in vista delle prossime elezioni, tanto che i primi "annusamenti", al netto delle smentite di rito, sarebbero già in corso tra le parti.

La guerra in Ucraina oggi e il Covid prima hanno aperto un nuovo fronte che ha cominciato ad odorarsi e confrontarsi in modo implicito proprio durante l'ascesa del governo Draghi.

E il piano sarebbe già stabilito, seppur ancora tacitamente, poiché troverebbe concorde tutti i più alti rappresentanti di questo nuovo grande contenitore o tripartito che vedrebbe appunto Orsini, Di Battista e Conte ai lati con Grillo padre nobile dell'operazione, finalmente tornato al grillismo delle origini.

Il piano sul quale si starebbe ragionando è quello di una corsa in solitaria durante le prossime elezioni politiche di tre liste (Lista Orsini, M5s Conte e Dibba/Paragone) con un accordo unitario post elettorale per provare a guadagnare più voti del partito democratico che oggi i sondaggi quotano primo partito nella galassia del centro sinistra e quindi sfilare a Letta l'eventuale candidatura a premier in caso di vittoria elettorale della coalizione (l'ambizione di Conte è di essere lui il prossimo Presidente del Consiglio).

Per molti Orsini non disdegnerebbe affatto una futura candidatura in politica o di scendere lui stesso in campo magari già ad ottobre per sfruttare al meglio l'onda mediatica. Ipotesi che non dispiacerebbe a Conte e sicuramente neanche a Di Battista, ma sulla quale il gruppo parlamentare dei cinque stelle incluso il partito democratico sarebbero pronto a fare muro.

È in questa turbinio di decisioni che si sta tentando di costruire un nuovo progetto politico, un progetto già temuto sul nascere dal Quirinale e non solo.

