TRUMP HA NASCOSTO AGLI AMERICANI DI ESSERE POSITIVO AL CORONAVIRUS! – IL PRESIDENTE AMERICANO SI ERA SOTTOPOSTO A UN TEST RAPIDO GIOVEDÌ PRIMA DI UN'INTERVISTA A "FOX NEWS", MA HA FATTO FINTA DI NIENTE - ANCHE PERCHÉ ALL’INTERNO DEL SUO INNER CIRCLE IL CLIMA È VELENOSISSIMO, CON MELANIA INVIPERITA PER LA RELAZIONE DEL PUZZONE CON HOPE HICKS – MA GLI AMERICANI CON LA POLARIZZAZIONE E LE FALSITÀ DI QUESTI ANNI NON SANNO PIÙ COSA CREDERE, E I MESSAGGI CONFUSI SULLA SALUTE DEL PRESIDENTE STANNO METTENDO IN DISCUSSIONE IL FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA…

TRUMP NON A CASO HA RIMANDATO DI UN GIORNO L’ANNUNCIO DI ESSERE INFETTO. I CONTRASTI NEL SUO INNER CIRCLE SONO VIOLENTISSIMI. IVANKA E IL MARITO SONO PER UN ABBASSAMENTO DEI TONI. MELANIA È INVIPERITA PER LA RELAZIONE (UNA DELLE TANTE) DI TRUMP CON LA CONSIGLIERA ED EX MODELLA HOPE HICKS CHE L’HA CONTAGIATO (E LUI SAPEVA DELLA SUA POSITIVITÀ). MA DONALD NON PUÒ STERZARE COME BORIS E AMMETTERE: HO SBAGLIATO A NEGARE IL VIRUS. PER TRUMP, PRIVO DEI DUELLI TV, LA RIMONTA DIVENTA DIFFICILE…

1 – 'TRUMP NASCOSE POSITIVITÀ IN PRIMO TEST'

Donald Trump avrebbe tenuto segreto il risultato positivo di un primo test rapido per il Covid-19 ricevuto nella serata di giovedì scorso, prima di un'intervista con Fox News, in attesa dei risultati di altri controlli più approfonditi. E' quanto ha scritto il Wall Street Journal, aggiungendo che Trump - che durante l'intervista parlò di Hope Hicks (contagiata dal coronavirus) - avrebbe detto a un consigliere di tenere segreto l'esito degli esami. Poche ore dopo Fox News, a cui il presidente diceva che avrebbe ricevuto a breve i risultati di un secondo test effettuato, è arrivato il tweet con cui Trump ha annunciato di essere positivo al Covid-19 insieme alla fist lady Melania. Nessuna risposta dalla Casa Bianca alle richieste di un commento da parte del Wall Street Journal e di The Hill.

La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha declinato in queste ultime ore le domande dei giornalisti che chiedevano se il presidente si fosse sottoposto ai controlli per il coronavirus prima del dibattito di martedì scorso con Joe Biden o prima della partecipazione giovedì all'evento di raccolta fondi in New Jersey, nel suo golf club a Bedminster. "Non ho intenzione di dare un resoconto dettagliato con gli orari ogni volta che il presidente si sottopone a un test - ha detto - Viene controllato regolarmente e il primo test positivo è arrivato dopo il rientro da Bedminster". "Il primo test positivo - ha insistito - è stato al rientro o almeno dopo Bedminster".

2 – ANALISI DELLE NOTIZIE: UNA STORIA DI FALSITÀ TORNA A PERSEGUITARE IL PRESIDENTE COLPITO DALLA COVID

Melanie Mason e Mark Z. Barabak per “Los Angeles Times”

La presidenza di Donald Trump è iniziata con una menzogna e ora, migliaia di inesattezze dopo, quella storia di prevaricazione sta minando l'amministrazione proprio nel momento in cui la fiducia è più necessaria. Mentre il presidente continua a subire gli effetti del Covid-19 - la vera portata delle sue condizioni di salute è una delle tante domande senza risposta - i media e il paese si sono persi, sabato, in una nebbia di contraddizioni e disinformazione.

Niente di nuovo. A partire da questa estate, il Fact Checker del Washington Post ha registrato più di 20.000 affermazioni false o fuorvianti fatte dal presidente da quando è entrato in carica, una delle ragioni principali per cui sta lottando per la rielezione. Ma questo non ha reso l'offuscamento meno grave.

"Ci sono momenti in cui ci si deve fidare del presidente e dell'ufficio di presidenza e della Casa Bianca in generale, perché il Paese ha bisogno di sapere che abbiamo un presidente in grado di assolvere alle sue funzioni", ha detto Kathleen Hall Jamieson, esperta di comunicazioni politiche all'Università della Pennsylvania.

“If that trust doesn't exist," she said, "we cannot trust the statements that reassure he's in fact capable of discharging his duties." Kevin Madden, a communications strategist with experience on Capitol Hill and serving three Republican presidential campaigns, was blunter still. “The chickens,” he said, “are coming home to roost.”

"Se quella fiducia non esiste", ha detto, "non possiamo fidarci delle dichiarazioni che ci rassicurano che lui è effettivamente in grado di adempiere ai suoi doveri". Kevin Madden, uno stratega delle comunicazioni con esperienza a Capitol Hill e che è stato al servizio di tre campagne presidenziali repubblicane, è stato ancora più schietto. "I nodi stanno venendo al pettine".

Questa non è stata, tuttavia, l'affermazione innocua e facilmente confutabile che il numero di persone presenti all’inaugurazione del mandato di Trump avesse superato tutte le altre nella storia. Piuttosto, si è trattato letteralmente di una questione di vita o di morte che coinvolgeva un virus che ha ucciso più di 209.000 americani e ora infetta il presidente degli Stati Uniti e molte persone potenti nel Partito Repubblicano.

Guardando il briefing di sabato con una falange di medici in camice bianco ha dato al dottor Robert Wachter, presidente del dipartimento di medicina dell'UC San Francisco, la sensazione di quello che ha chiamato "déjà vu del CDC" - in riferimento al modo in cui Trump e altri membri dell'amministrazione hanno costantemente sminuito i Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie.

"Qui c'è un'istituzione precedentemente fidata, un medico che parla del presidente, che è impegnato in uno spin totale", ha detto Wachter del dottor Sean Conley, il medico personale di Trump, che subito dopo il briefing ha dovuto chiarire le dichiarazioni evasive ed eccessivamente ottimiste fatte ai giornalisti.

"Le persone commettono errori. Succede", ha detto Wachter. "Ma non in situazioni in cui stai per parlare al mondo dello status del presidente. Li fa sembrare ‘la gang che non sapeva sparare’".

Judd Deere, vice addetto stampa dell'amministrazione, ha dichiarato: "La Casa Bianca è pienamente impegnata a fornire aggiornamenti trasparenti e regolari sulle condizioni e sulla ripresa del presidente".

Trump e il suo team non sono i soli a nascondere important informazioni sanitarie. Il presidente Cleveland subì un intervento chirurgico clandestino su uno yacht per rimuovere un cancro nella sua bocca.

Franklin D. Roosevelt nascose i segni esteriori della sua paralisi da poliomielite e non rivelò mai le cattive condizioni di salute, che lo portarono alla morte all'inizio del quarto mandato. Quando Ronald Reagan fu ferito nel 1981, la Casa Bianca nascose quanto fosse vicino alla morte.

Ma Trump si distingue, come ha fatto in tanti modi, per il suo voluminoso catalogo di falsità. Un sondaggio Gallup di giugno ha rilevato che solo circa un terzo degli americani, il 36%, considerava il presidente onesto e degno di fiducia. Per fare un confronto, un quarto degli americani ha detto lo stesso sul presidente Clinton dopo il suo impeachment, dopo aver mentito su una relazione con una stagista della Casa Bianca.

Le rilevazioni su Trump, e questa non è una sorpresa, riflettono una profonda divisione partigiana. I democratici hanno sempre dato a Trump valutazioni estremamente basse in contrasto alle opinioni molto più favorevoli dei repubblicani. Ma anche alcuni all'interno del GOP hanno iniziato a dubitare del loro leader. Nel 2017, più di 8 repubblicani su 10 pensavano che Trump fosse degno di fiducia; tre anni dopo, quel numero è sceso a circa 7 su 10. Il deficit di verità ha reso più ripida la scalata di Trump alla rielezione.

"Come regola generale, la fiducia precede tutto", sostiene David Paleologos, sondaggista della Suffolk University, i cui sondaggi hanno anche rilevato un divario di credibilità presidenziale. "Se le persone saltano giù dal carro della fiducia, le valutazioni sfavorevoli salgono". Joe Biden si è spudoratamente appoggiato alla questione della fiducia.

"Tutto quello che ha detto finora è una bugia", ha detto un esasperato candidato democratico durante il dibattito presidenziale della scorsa settimana. "Tutti sanno che è un bugiardo."

Normalmente, usare la “parola L” (liar, cioè bugiardo, ndDago) è come lanciare una granata nel mezzo di una campagna. Non è così con questo presidente, sostiene John Anzalone, un sondaggista di Biden. "Abbiamo un avversario che secondo il pubblico americano è un disonesto e un bugiardo", ha detto. "È un gioco leale usare quella parola."

Anzalone ha sottolineato che non si stava riferendo in modo specifico ai briefing medici di Trump: la campagna di Biden è stata riadattata in questo momento di emergenza, sono state eliminate anche le sue pubblicità televisive negative. Ma Anzalone ha detto che dubita che la fiducia del pubblico in Trump cambierà molto nel mese prima del giorno delle elezioni.

Un portavoce della campagna di Trump, Ken Farnaso, sostiene invece che a contribuire allo scarso appeal di Trump siano stati i giornalisti, che hanno intrapreso una campagna implacabile per abbattere il presidente.

"I media non capiranno mai davvero il legame unico che il presidente Trump ha con i cittadini comuni ", ha detto Farnaso. "Il palese pregiudizio e gli infiniti tentativi di manipolare la realtà, come abbiamo visto con la bufala della Russia, dimostrano che è essenziale per il presidente aggirare i media e parlare direttamente al popolo americano".

(…) Per quanto riguarda la sua salute, Trump ha fatto aggrottare le sopracciglia a molti nel 2015 rilasciando una lettera del suo medico traboccante di elogi esagerati. A novembre, ha fatto una visita inspiegabile al Walter Reed National Military Medical Center, che il suo medico, Conley, ha vagamente descritto come un "controllo una tantum".

Ora quell'opacità sta minando la capacità della Casa Bianca di fugare le preoccupazioni per la salute di Trump e di porre a tacere i dubbi sulla veridicità del suo team medico.

"Ci sono stati ampi avvertimenti che la mancanza di credibilità alla Casa Bianca ci sarebbe costata", ha detto Mike McCurry, che ha servito come addetto stampa nell'amministrazione Clinton. "adesso vediamo i risultati. Non crediamo a nulla di ciò che sentiamo sulla salute del presidente e crediamo che nessuno lì ci dica la verità ".

Per anni Trump ha cercato di minare i media come fornitori di "notizie false". Ora fa affidamento su molti degli stessi media per assicurare agli americani irritati che il presidente è vivace e sta guarendo rapidamente.

Invece, i resoconti di sabato erano pieni con una cascata di dichiarazioni fuorvianti della Casa Bianca e di messaggi incrociati che hanno messo in discussione non solo la salute del presidente ma il funzionamento dell'amministrazione e, oltre a ciò, il paese stesso.

"Non sappiamo quanto stia bene il presidente", ha detto Steven White, professore di scienze politiche alla Syracuse University. "È qualcosa che vedi nei regimi autoritari. Non dovresti vederlo nelle democrazie".

