(ANSA) - Nikki Haley scavalca RonDesantis in seconda posizione nella media dei sondaggi di RealClearPolitics (Rcp) in Iowa, alla vigilia dei caucus di lunedì che daranno il calcio d'inizio alle primarie repubblicane. L'ex ambasciatrice all'Onu ha il 16,6% contro il 16,4% del governatore della Florida. Donald Trump resta distante (52,2%) ma il sorpasso su DeSantis anche in Iowa conferma l'ascesa della candidata.

CHI HA PAURA DI NIKKI HALEY?

Traduzione dell’editoriale del “Wall Street Journal”

I caucus dell'Iowa si terranno lunedì e improvvisamente c’è stata una svolta notevole nella campagna di Donald Trump. La maggior parte dei suoi attacchi non sono più rivolti a Ron DeSantis, ma all'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley. L'ex presidente teme chiaramente che una vera alternativa stia guadagnando terreno su di lui.

Nel New Hampshire Trump ha diffuso uno spot in cui afferma che la signora Haley "si è opposta al muro di confine di Trump" e che la sua "debolezza ci mette in grave pericolo". Sta anche colpendo la sua ex ambasciatrice alle Nazioni Unite sulle tasse e sulla sicurezza sociale, temi che analizzeremo, nel merito, tra un attimo.

Le ragioni politiche non sono difficili da individuare. Un sondaggio della CNN di questa settimana mostra la signora Haley a poca distanza da Trump nel New Hampshire, con il 32% contro il 39% di quest'ultimo. Altri sondaggi danno Trump con un vantaggio maggiore. Ma lo slancio della signora Haley nel “Granite State” è reale, e ci sono ancora molti elettori potenziali della Haley nel 12% dell'ex governatore del New Jersey Chris Christie.

Nella media di Real Clear Politics, la signora Haley è leggermente in vantaggio su DeSantis in Iowa, anche se il governatore della Florida ha scommesso tutta la sua candidatura su un secondo posto nello Stato degli Hawkeye. La signora Haley è anche fortunata, visto che la prossima grande competizione si terrà nel suo Stato natale, la Carolina del Sud.

Trump sta liquidando i suoi concorrenti alle primarie come l'equivalente politico della forza di difesa di Alamo. Vuole ottenere la nomination dopo uno o due stati, facendo campagna soprattutto dalle aule di tribunale e rifiutandosi di rispettare gli elettori con un dibattito. Anche i Democratici e la stampa presentano le primarie come un fatto compiuto, sulla base della teoria, sempre più incerta, che il Presidente Biden batterà ancora una volta il suo avversario repubblicano preferito.

Ma se Trump è un candidato così forte, perché ha paura di Nikki Haley? Gli attacchi sull'immigrazione sono fuori contesto. Trump sta attaccando Haley per aver suggerito che i migranti che arrivano illegalmente negli Stati Uniti sono alla ricerca di una vita migliore. "Non dobbiamo essere irrispettosi. Non dobbiamo parlare di loro come di criminali", ha detto la signora Haley durante un evento nel 2015. Questa decenza potrebbe essere una delle ragioni per cui la signora Haley è in vantaggio su Biden nei sondaggi per le elezioni generali, a differenza di Trump, che è in pari con il Presidente.

La presunta opposizione della signora Haley al muro di confine sembra provenire da osservazioni che i lettori possono giudicare da soli: "Non dite che costruirete solo un muro. Perché un muro non basta. Bisogna impegnare truppe di terra, equipaggiamenti, denaro, tutto questo per mettere insieme le cose. Poi si può affrontare seriamente il problema dell'immigrazione clandestina". Non c'è molta differenza tra i candidati del GOP sulla sicurezza delle frontiere in questi giorni.

Le accuse di Trump a Nikki Haley di aver aumentato le tasse sono ancora meno convincenti. Come governatore, la signora Haley ha sostenuto un aumento dell’imposta sul gas in cambio di una riduzione delle tasse sul reddito, che è un buon compromesso economico. Si è opposta a un aumento della tassa sul gas.

Haley non sembra aver sempre riflettuto a fondo su come rilanciare l'economia statunitense, e il suo piano di abolizione della tassa federale sul gas potrebbe esistere principalmente come copertura politica difensiva contro attacchi come quello che sta sferrando il signor Trump. Ma l'ironia è che Trump è l'unico repubblicano che si candida ad aumentare le tasse, e di molto. Si tratta della sua imposta del 10% su tutti i beni importati negli Stati Uniti.

Trump sta superando il 50% nei sondaggi nazionali del GOP e i repubblicani potrebbero decidere di scommettere sul caos di un suo secondo mandato. L'ex presidente pensa che non sia il caso di disputare le primarie e si aspetta un'incoronazione. Ma gli elettori possono dire la loro, l'Iowa e il New Hampshire sono noti per le loro sorprese, e il 45° presidente si sta comportando come se questo fosse il verdetto che teme.

