6 nov 2024 11:36

TRUMPIANI ALL OVER THE WORLD/2 – ANCHE ERDOGAN FESTEGGIA: “MI CONGRATULO CON IL MIO AMICO DONALD TRUMP. SPERO CHE LE RELAZIONI TRA LA TURCHIA E GLI USA SI RAFFORZINO E CHE LE CRISI E LE GUERRE REGIONALI E GLOBALI GIUNGANO AL TERMINE” – L'IRAN MINIMIZZA: "NON IMPORTA CHI SARÀ PRESIDENTE, I NOSTRI PIANI SONO GIÀ STATI FATTI" - MARINE LE PEN STAPPA LO CHAMPAGNE: “SI APRE UNA NUOVA ERA POLITICA”. CIÒ CHE NON CAPISCE LA DUCIONA DI FRANCIA È CHE QUESTA ERA SARÀ UN CETRIOLONE PER L’EUROPA… - LE REAZIONI DI VON DER LEYEN E WILDERS...