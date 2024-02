26 feb 2024 17:20

ULTIME DALLA SARDEGNA! - LORENZO PREGLIASCO (“YOUTREND”): “UNA VITTORIA DI TODDE È PIÙ CHE POSSIBILE (FORSE DIREI CHE È LEGGERISSIMAMENTE FAVORITA, SALVO SORPRESE DAI COMUNI ANCORA INDIETRO). STAMATTINA È STATO FOLLE AVVENTURARSI IN COMMENTI PERENTORI CON 10 SEZIONI SCRUTINATE” – STEFANO CAPPELLINI: “IL GUAIO PER TODDE, IN ATTESA DI CAGLIARI, È CHE ORA TRUZZU CONDUCE A CARBONIA E NUORO ED È AVANTI IN 5 PROVINCE SU 8...”