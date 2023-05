URSO CONTRO RANUCCI! – IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY MINACCIA QUERELA CONTRO “REPORT”: “IN MERITO ALLA NOTIZIA DEL TUTTO FALSA SECONDO CUI VI SIA LA NECESSITÀ DI FACILITATORI PER INCONTRARE IL MINISTRO URSO, SI PRECISA CHE MIGLIAIA DI IMPRESE HANNO AVUTO QUINDI LA POSSIBILITÀ DI INTERLOQUIRE DIRETTAMENTE CON IL MINISTRO, SENZA BISOGNO DI ALCUN FACILITATORE. OVVIAMENTE LO STESSO VALE PER STM….”

In merito alla notizia del tutto falsa, con cui è stato realizzato un intero servizio giornalistico con chiaro intento diffamatorio, secondo cui vi sia la necessità di facilitatori per incontrare il ministro Urso, si precisa che in questi oltre 7 mesi di governo sono stati circa 400 gli incontri, con aziende, associazioni di impresa o istituzioni, tenuti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il ministro Urso ha inoltre partecipato a 221 eventi in presenza o in remoto e ha inviato 104 messaggi scritti e 39 videomessaggi a iniziative organizzate da associazioni, enti o imprese per i quali gli stessi avevano chiesto una interlocuzione diretta con il Ministro.

Migliaia di imprese hanno avuto quindi la possibilità di interloquire direttamente con il Ministro, senza bisogno di alcun facilitatore. Ovviamente lo stesso vale per STM, i cui vertici aziendali sono stati ricevuti ogni volta ne abbiano fatto richiesta così come si è data disponibilità ad incontri con loro advisor.

In merito alle dichiarazioni di Michele Bertucco, assessore al bilancio del Comune di Verona, secondo cui il Ministro avrebbe tenuto all'oscuro il Comune in merito al progetto logistico infrastrutturale per la ricostruzione dell’Ucraina del consorzio Zai, di cui il Comune avrebbe una quota rilevante, dalla segreteria del ministro si precisa che alla

prima presentazione pubblica tenutasi il 21 gennaio 2023 a Verona, sono intervenuti accanto al ministro Urso il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, e il presidente della Camera di commercio di Verona, Giuseppe Riello, azionisti del Consorzio.

Nell’occasione lo stesso sindaco Tommasi ha dichiarato, come riportano con grande evidenza Tv e quotidiani: “Sono onorato di essere qui oggi per rappresentare la città e per il tema che stiamo trattando. Verona ha già dato dimostrazione di quanto sia attenta a quanto sta accadendo in Ucraina, grazie all’operatività del tessuto produttivo, delle imprese e delle amministrazioni di città e provincia.

Credo sia un onore per noi come territorio ospitare il Ministro per ragionare insieme su quello che potrebbe diventare Verona nei prossimi anni. Di fatto Verona si è già incamminata verso un ruolo ancora più presente rispetto alla logistica, rispetto alla comunicazione e al legame con il Nord e l’Est Europa”.

Agli incontri operativi ha partecipato, in rappresentanza del Sindaco, l’assessore Italo Sandrini. A fronte di queste e altre palesi falsità contenute nella trasmissione, il ministro Urso ha dato mandato ai suoi legali di denunciare gli autori del servizio, il conduttore di Report e coloro i quali, a vario titolo, hanno riportato informazioni false nel corso della trasmissione.

