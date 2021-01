I VELENI DI FERRONI - NEI PALAZZI DELLA POLITICA GIRA VOCE CHE UN POTENTE ESPONENTE GRILLINO ABBIA PIAZZATO “L’AMICHETTA SEGRETA, MA MICA TANTO, IN UN CARROZZONE PUBBLICO” – TANTI DICONO DI AVER CONOSCIUTO LA RAGAZZA, NEGLI ANNI. CONSERVANDO NEL CELLULARE IMMAGINI MOLTO SEXY SCATTATE IN CAMERE D’ALBERGO. ERANO A CINQUE STELLE, ANCHE GLI HOTEL…

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

Mattarella sanifica gli ascensori del Quirinale

sergio mattarella discorso di fine anno 2020 1

Si dice sempre che bisogna “salire al Quirinale”. E poi li, sul colle, nel palazzo presidenziale, ci sono gli ascensori. C’è gente che va e che viene: in questo periodo, poi, ce n’è anche troppa, in quei saloni. Per tutelare la salute del capo dello stato Sergio Mattarella e di chi lavora all’interno di quello che un tempo fu una dimora papalina, ecco che è stata sentita l’urgenza di sanificare gli ambienti.

E non solo: pure gli ascensori sono stati inseriti nel progetto. Chi frequenta il colle non ha saputo resistere alla tentazione di informarsi, per copiare l’idea e adottarla in altri palazzi, magari pure nel condominio dove abita: alla fine si è saputo che gli otto ascensori quirinalizi ora vantano il sistema CARe di Igv Group, azienda italianissima.

sanificazione 1

C’è un dispositivo di ventilazione meccanica che sanifica l’aria in maniera continuativa, assicurando un ricambio quasi istantaneo, e un fascio di luce ultravioletta del faretto Led, con tecnologia germicida testata a livello sanitario e impiegata per la sanificazione degli ambienti ospedalieri, che garantisce una sterilizzazione completa e istantanea di superfici e oggetti in cabina.

CORAZZIERE

La luce ultravioletta elimina la quasi totalità dei microrganismi presenti sulle superfici, attivandosi in automatico e in piena sicurezza solo in assenza di passeggeri a bordo, in fase di stand-by dell’ascensore. Il Coronavirus si può battere, anche grazie alla tecnologia.

Buona camicia a Bonafede

È stato un tormentone, per tanti anni: “Buona camicia a tutti”, frase pronunciata da Maurizio Costanzo per far conoscere le camicie DinoErre Collofit, se la ricordano tutti quelli che hanno almeno mezzo secolo di vita.

ALFONSO BONAFEDE

Ora però da via Arenula ci consigliano di dire “buona camicia a Alfonso Bonafede”: si, perché il ministero della Giustizia guidato dall’esponente grillino è a caccia di camicie. Ne servono più di 30 mila, tra bianche e celesti, per il Dap, il Dipartimento amministrazione penitenziaria, secondo un avviso di gara firmato dal direttore generale del personale e delle risorse.

Ma la richiesta potrebbe arrivare fino a 60 mila camicie, grazie a un “eventuale diritto di opzione”. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea lo scorso 8 gennaio. Visto che c’è di mezzo il Dap, chissà se prossimamente se ne occuperà Massimo Giletti, su La7, in una puntata domenicale di “Non è l’arena”...

lamberto dini

***

Lamberto Dini punta al semestre bianco

L’ex presidente del Consiglio (e molto altro ancora) Lamberto Dini una sua idea ce l’ha, sul futuro della legislatura: “Il governo di Giuseppe Conte potrà andare avanti, non senza difficoltà, fino all’inizio del semestre bianco. Ma a quel punto cadrebbe, perché non si potrebbe più sciogliere il parlamento”. E allora, quale soluzione vede Dini? “Una sorta di liberi tutti, e a quel punto potrebbe nascere un nuovo governo”. Con il principale obiettivo di far dimenticare Conte...

***

Macaluso e la memoria del Pci

Emanuele Macaluso

C’è stato anche Emanuele Macaluso tra i protagonisti di una irripetibile stagione politica. Insieme ai maggiori esperti della comunicazione e del giornalismo. Grandi intellettuali ed esponenti illustri della cultura.

Tutti riuniti in un unico libro da Luciano Tirinnanzi per Paesi Edizioni, in commercio da ieri, per celebrare i cent’anni dalla fondazione del Pci e rispondere a una domanda che è anche il titolo del volume: "I comunisti lo fanno meglio… oppure no?" dove ovviamente quel meglio cui si allude è l’ars politica, ovvero la straordinaria capacità del comunismo di casa nostra di aver saputo incidere così nel profondo dell’animo italiano.

sergio mattarella discorso di fine anno 2020

Oltre alle parole dell'ex senatore e giornalista, il volume raccoglie testimonianze rare e riflessioni inedite sul Partito Comunista Italiano di Massimo D’Alema, Achille Occhetto, Luciano Violante, Fausto Bertinotti, Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo, Livia Turco, Marco Rizzo, Pietro Folena, Paolo Cirino Pomicino, Fabrizio Cicchitto, Giorgia Meloni, Sandro Bondi, Carlo Giovanardi, Bruno Vespa, Lucia Annunziata, Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Marcello Veneziani, Pietrangelo Buttafuoco e Mario Mori.

***

Margiotta ottiene miliardi per la Basilicata

salvatore margiotta foto di bacco

Il sottosegretario lucano Salvatore Margiotta non sta nella pelle: “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alle camere l’elenco dei commissari straordinari, individuati, su proposta del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, per le 58 opere prioritarie.

Vi sono alcune ottime notizie per il Mezzogiorno in generale e per la Basilicata in particolare: infatti, tra le opere soggette a commissariamento, rientrano importantissime opere ferroviarie: la Ferrandina-Matera, finanziata per 365 milioni di euro; il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, del valore di 1.477 milioni di euro. Il potenziamento con caratteristiche di alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, del valore parziale di 2 miliardi di euro. Le ultime due troveranno finanziamento anche nel Recovery Plan”. Non poteva mancare un gran finale: “C’è da essere ottimisti: concretizzeremo presto obiettivi a lungo attesi”. Cin cin.

FOTO HOT SUL TELEFONO

***

Il potente grillino trova posto all’amica

Nei palazzi della politica si parla e si sparla di sesso. Sempre. Protagonisti uomini, donne e non solo. Il turno stavolta è quello di un esponente grillino, potente. Tra chi non lo ama, proprio nel movimento, gira voce che “il nostro caro collega ha piazzato l’amichetta segreta, ma mica tanto, in un carrozzone pubblico”. Un posto, pare, invidiabile. Però tanti dicono di aver conosciuto la ragazza, negli anni. Conservando nel cellulare immagini molto sexy scattate in camere d’albergo. Erano a cinque stelle, anche gli hotel. Ma i grillini quando la finiranno di essere così pettegoli?

FOTO HOT SUL TELEFONO FOTO HOT SUL TELEFONO