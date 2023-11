14 nov 2023 16:31

I VERDI TEDESCHI SI SONO IN-GAZATI CON GRETA THUNBERG: "SI E' SCREDITATA COME VOLTO DEL MOVIMENTO PER LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" – RICARDA LANG, COPRESIDENTE DEL PARTITO, ATTACCA L’ATTIVISTA SVEDESE PER ESSERE SALITA SUL PALCO DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CON LA KEFIAH, IN SOSTEGNO DELLA PALESTINA, E PER AVER STREPITATO: “NON PUÒ ESISTERE GIUSTIZIA CLIMATICA NEI TERRITORI OCCUPATI” – NON È LA PRIMA VOLTA CHE GRETA VIENE CRITICATA IN GERMANIA